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≡ «Дозволяют» зайти в тупик - Так костанайские предприниматели оценивают изменения в правилах международных грузоперевозок
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50760
«Дозволяют» зайти в тупик - Так костанайские предприниматели оценивают изменения в правилах международных грузоперевозок
Отправлено: 19.12.24 - 15:33
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В Казахстане они начнут действовать 15 января наступающего года. Основной документ, регламентирующий эту сферу деятельности в Казахстане, в новой редакции костанайскими предпринимателями принят в штыки. И несмотря на то, что времени до начала действия правил осталось совсем мало, они рассчитывают, что их позиция изменит ситуацию.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7028
«Дозволяют» зайти в тупик - Так костанайские предприниматели оценивают изменения в правилах международных грузоперевозок
Отправлено: 19.12.24 - 15:33
#1
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Цитата://В той же Монголии, которая участвует в международном грузообороте,//

Пусть учатся и берут пример у монголов, тем более кто то тут бил в грудь, что Чингиз-хан- это казах, так что ничего зазорного тут нет.

Вит - это очевидно полезная статья для вас, "дозволы" и прочие трудности или это проблемы хозяина вашего ?

Наверное - подоплёка всему этому - КОРРУМПИРОВАННОСТЬ чиновников из разрешительных инстанции в Минтранспорта и МИИР.

Теперь надо - ПЛАТИ и мимо кассы, в карман - вот и все нововведения.
Вот вам товарищ Абиль где надо искать ваши триллионы бюджетных недополученных денег, а не бегать и стрелки часовые переводить и НАСМЕХАТЬСЯ над якобы какими то "проигравшими" на референдуме, где ВСЁ и ВСЯ было ЗАДОЛГО известны.

[Исправлено: ACROS, 19.12.2024 - 16:47]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15839
«Дозволяют» зайти в тупик - Так костанайские предприниматели оценивают изменения в правилах международных грузоперевозок
Отправлено: 19.12.24 - 15:39
#2
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Цитата:
ACROS:
Вит - это очевидно полезная статья для вас, "дозволы" и прочие трудности или это проблемы хозяина вашего ?

Да, я только что прочитал.
Дозвол это гимор директора.

Моя задача его правильно заполнить на границе без малейшей ошибки. Одну цифру забудешь написать, штрафстоянка и штраф 3000 евро. Плюс онулируют дозвол. Будешь сидеть ждать когда новый пришлют. (А он как вы поняли из статьи на вес золота) Обычно на самолете передают. Вобщем это время и лишние расходы.

[Исправлено: Vit, 19.12.2024 - 15:43]

[Исправлено: Vit, 19.12.2024 - 16:13]
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15839
«Дозволяют» зайти в тупик - Так костанайские предприниматели оценивают изменения в правилах международных грузоперевозок
Отправлено: 19.12.24 - 15:51
#3
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Цитата:
ACROS:
Бывает их дают 5-6штук.все разные и на разных языках. Например такой маршрут Латвия-Литва-Польша-Германия-Бельгия для каждой страны свой отдельный дозвол и потом в обратную сторону заполняешь. . 8-) самый клёвый это китайский дозвол. Ваще не че не надо заполнять.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1764
Re: «Дозволяют» зайти в тупик - Так костанайские предприниматели...
Отправлено: 19.12.24 - 16:03
#4
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.....у них в Европе хорошо никакого дозвола ненадо купил лицензию тогда было 10 000 тыс.евро и каждый год ещё что то платишь налог и вози себе на здоровье,да только каботажные перевозки соблюдай,т.е если авто у тебя полька во франции груз перевёз и вылетай из неё с грузом без груза в другую страну союза,где авто стоит на учёте там вози свободно....никакой бумажной бюррократии....
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7028
Re: «Дозволяют» зайти в тупик - Так костанайские предприниматели...
Отправлено: 19.12.24 - 16:26
#5
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
..никакой бумажной бюррократии


...о чём я и говорю: - там наверху, в казахском правительстве, глупых НЕТ- все из Болашака, магистры, степендиаты и прочие - что они не знают как в Европах и Китаях- конечно ЗНАЮТ.
Свой карман глубже и своя рубашка ближе.
Я всегда говорил: - нету у нас ГОСУДАРСТВЕННИКОВ, есть ВРЕМЕНЩИКИ - которые заряжены на личную ПРИБЫЛЬ.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15839
«Дозволяют» зайти в тупик - Так костанайские предприниматели оценивают изменения в правилах международных грузоперевозок
Отправлено: 19.12.24 - 16:40
#6
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Цитата:
ACROS:
Их вроде Европа нам выделяет. Например есть лимит Литва выделила Казахстану 10 000дозволов на год. Наши уже распределяют между перевозчиками. Но как я уже ранее говорил. Самый крупный перевозчик СНГ это беларуссы. Их филиалы есть и в Казахстане тысячи машин под нашими номерами. Они Забирают львиную долю, а нам крошки с барского стола) :lol: Беларуссы крупнейший игрок. Они и под киргизкими и российскими, латвийскими, литовскими и польским номерами ходят. В беларуси построены логистических хабы. Перегружают под европейские прицепы и алга. Там почти всё мужское насиление работает в дальнобое :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15839
«Дозволяют» зайти в тупик - Так костанайские предприниматели оценивают изменения в правилах международных грузоперевозок
Отправлено: 19.12.24 - 16:46
#7
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Цитата:
ACROS:
В прошлом году один депутат ругал министра транспорта за то что он отдаёт почти всё беларусам а нам не че не остаётся. По телеку даже показывали. Фамилию не помню депутата. Потом вроде чёт сдвинулось и начали больше выделять дозволов и местным. Там война идёт за них :lol: потому что ограниченное количество
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