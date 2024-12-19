«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Отправлено: 19.12.24 - 16:18
300 000 000 000 тенге - направлено на соц.сферу: - медицину, образование, социалку.
где: 210 000 000 000 тенге - это на образование.
110 000 000 000 тенге - это на медицину.
Прибавим или сложим: - 210 000 000 000 + 110 000 000 000 = 320 000 000 000 тенге.
Отнимем или разность: 300 000 000 000 - 320 000 000 000 = -20 000 000 000 тенге.
А, где тут из 300 000 000 000 тенге - затраты на социалку, когда ВСЕ эти деньги забрали медицина и образование ?
То есть налицо , ставшее ТРАДИЦИОННЫМ , по словам министра финансов и по совместительству вице.премьер - ДЕФИЦИТ областного бюджета - которое автоматически идёт наверх и по итогам года выливается в очередные ПЯТЬ триллионов тенге ТРАДИЦИОННОГО дефицита уже республиканского бюджета.
402 000 000 000 тенге - это деньги из республиканского бюджета, то есть мы - ДОТАЦИОННЫЙ регион:- ПРОЖИРАЕМ и ПРОСИРАЕМ больше, нежели ОТДАЁМ в казну.
Тут кто то говорил - про эффективных акимов, наверное - не в цвет, формулировка - НЕПОЛНОЕ служебное соответствие, данная их главным работодателем Токаевым - наверное правильная.
Не по Сеньке - шапка.
Может город без света и подсветки домов посидит пару лет, как в 90-е годы, а мы в деревне - без асфальта и воды - поэкономим, поможем стране родной - жили же без всего этого, когда советская власть рухнула, при славном Назарбаеве, который , кстати, говорил: "..после меня ХУЖЕ будет..."; да и может если денег мало будет в бюджете - мало и украдут ??
[Исправлено: ACROS, 19.12.2024 - 17:34]