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≡ «А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50760
«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Отправлено: 19.12.24 - 16:18
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Его основные параметры, разработанные исполнительной властью, были единогласно одобрены депутатами облмаслихата на сессии 17 декабря. Бюджет области на будущий год составляет 606,1 млрд тенге. Это на 6% больше, чем в текущем году.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7028
«А улицы осветим на 100%» - аким Костанайской области о том, на что пойдут деньги бюджета 2025 года
Отправлено: 19.12.24 - 16:18
#1
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300 000 000 000 тенге - направлено на соц.сферу: - медицину, образование, социалку.
где: 210 000 000 000 тенге - это на образование.
110 000 000 000 тенге - это на медицину.
Прибавим или сложим: - 210 000 000 000 + 110 000 000 000 = 320 000 000 000 тенге.
Отнимем или разность: 300 000 000 000 - 320 000 000 000 = -20 000 000 000 тенге.
А, где тут из 300 000 000 000 тенге - затраты на социалку, когда ВСЕ эти деньги забрали медицина и образование ?
То есть налицо , ставшее ТРАДИЦИОННЫМ , по словам министра финансов и по совместительству вице.премьер - ДЕФИЦИТ областного бюджета - которое автоматически идёт наверх и по итогам года выливается в очередные ПЯТЬ триллионов тенге ТРАДИЦИОННОГО дефицита уже республиканского бюджета.

402 000 000 000 тенге - это деньги из республиканского бюджета, то есть мы - ДОТАЦИОННЫЙ регион:- ПРОЖИРАЕМ и ПРОСИРАЕМ больше, нежели ОТДАЁМ в казну.
Тут кто то говорил - про эффективных акимов, наверное - не в цвет, формулировка - НЕПОЛНОЕ служебное соответствие, данная их главным работодателем Токаевым - наверное правильная.
Не по Сеньке - шапка.

Может город без света и подсветки домов посидит пару лет, как в 90-е годы, а мы в деревне - без асфальта и воды - поэкономим, поможем стране родной - жили же без всего этого, когда советская власть рухнула, при славном Назарбаеве, который , кстати, говорил: "..после меня ХУЖЕ будет..."; да и может если денег мало будет в бюджете - мало и украдут ??

[Исправлено: ACROS, 19.12.2024 - 17:34]
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