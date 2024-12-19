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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:01
#226
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Цитата:
maxsaf:

Ну по твоему и казахский не знаю и даже туркменский
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:03
#227
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Цитата:
saba:

Цитата:
Марик тогда говорил про южан и торгайцев, которых не хочет селить в свою квартиру.

Я не заселяю семейных с детьми, дедушками и бабушками
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7015
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:07
#228
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Цитата:
111:
ВЫ назвали национальность в данном случае.


Принадлежность человека к стране- не более.

Цитата:
111:
я сдаю ИМЕННО РОССИЯНАМ?


А, что тут не так: - вы не сдаёте квартиры ИМЕННО РУССКИМ ( по вашему РОССИЯНАМ) ?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:10
#229
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Цитата:
ACROS:

Цитата:
вы не сдаёте квартиры ИМЕННО РУССКИМ ( по вашему РОССИЯНАМ) ?


ИМЕННО РОССИЯНАМ нет.
ВЫ коверкаете сейчас русский или делаеТЕ провокацию этим коверканием.
ИМЕННО РОССИЯНАМ нет, и россиянам В ТОМ ЧИСЛЕ, как казахам, узбекам, чеченцам и тд.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7015
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:13
#230
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Цитата:
saba:
, на которую Вы поделись


Я всё прекрасно понимаю: - и ни на что я не ПОВЁЛСЯ.
Для меня - форумная переписка- прежде всего - ГИМНАСТИКА ума - разминка против деменции, не более того.
Тут НИКОГО и НИКАК и ни в чём не переубедишь- люди уже СЛОЖИВШИЕСЯ со своими убеждениями и взглядами.
Да и нет тут такой задачи: - каждый выразил своё мнения по тому или иному поводу, в зависимости от своего багажа знании и жизненного опыта.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6377
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:13
#231
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Цитата:
maxsaf:
ваши знания русского языка превосходят.... ваши знания казахского языка

А это уже кривизна советского воспитания и обучения !
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6377
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:18
#232
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Мои простые наблюдения! Такого стойкого неприятия ( в течение лет 20, да ещё и издали) казахского языка, как у Максафа я не наблюдаю ни у одного человека, который не уехал и живёт здесь. И ещё не слышал ни одного слова возмущения от казахов -предпринимателей что их заставляют писать ценники на русском языке! Это же их деньги, которые они потеряют, если из принципа будут писать только на казахском!

[Исправлено: saba, 19.12.2024 - 14:19]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:18
#233
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Кстати о чеченцах, ко мне один чеченец приезжает с женой, до сих пор не знаю где он живет, кто он, казах, русский или чех, потому что там в Чехословакии и Австрии его дети и первая жена, завод макаронный был в Астрахани, а что то продает он тут еще, не лезу в душу.
Чистый сейчас Исламист, Хотя помню в 2001м году когда познакомились, пельмени уплетал за обе щеки магазинные.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7015
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:19
#234
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Цитата:
maxsaf:
на каком языке вы к нему обратитесь?


На любом из двух: - либо на казахском либо на русском, в зависимости о ситуации.
Обычно с незнакомцем глядя на него, если он монголоидной расы, я начинаю с казахского, дольше по обстановке.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:21
#235
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Цитата:
ACROS:

Цитата:
ситуации. Обычно с незнакомцем глядя на него, если он монголоидной расы, я начинаю с казахского, дольше по

Моя жена какой расы?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:24
#236
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Как ни странно, именно она сдавала тогда квартиры, наверно тоже с 2009го, а до этого у меня девчонки были только русские, да и с ней русские работали и сдавали тогда
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7015
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:26
#237
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Цитата:
111:
, пельмени уплетал за обе щеки магазинные.


И наверное приготовленные из свиного фарша.
Кстати: в Советской Армии, больше половины блюд, по крайней мере когда я служил,- это из свинины- и ничего.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:27
#238
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Я же тогда в 2001 -2004м работал кассиром в казино и после директором ломбарда лет 15, физически хаты не мог сдавать
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7015
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:28
#239
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Цитата:
111:
жена какой расы


Существует ТРИ расы, насколько я помню по учебнику биологии: европеидная, монголоидная и африканская.
Остальные- ПРОИЗВОДНЫЕ именуемые- метисы, креолы, и так далее.
По черту лица - она , скорее всего- европеидная.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42636
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:29
#240
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А потом таксовал на Дубке, и всегда там была Наташка, Катька и сестра Таня, бульбашка кстати, у Катерины сейчас сеть мясных магазинов в Солнечном и мясной в новом доме Жана Кала
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