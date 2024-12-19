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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:01
Цитата:
Ну по твоему и казахский не знаю и даже туркменский
maxsaf:
Ну по твоему и казахский не знаю и даже туркменский
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:03
Цитата:
Цитата:
Я не заселяю семейных с детьми, дедушками и бабушками
saba:
Цитата:
Марик тогда говорил про южан и торгайцев, которых не хочет селить в свою квартиру.
Я не заселяю семейных с детьми, дедушками и бабушками
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:07
Цитата:
Принадлежность человека к стране- не более.
Цитата:
А, что тут не так: - вы не сдаёте квартиры ИМЕННО РУССКИМ ( по вашему РОССИЯНАМ) ?
111:
ВЫ назвали национальность в данном случае.
ВЫ назвали национальность в данном случае.
Принадлежность человека к стране- не более.
Цитата:
111:
я сдаю ИМЕННО РОССИЯНАМ?
я сдаю ИМЕННО РОССИЯНАМ?
А, что тут не так: - вы не сдаёте квартиры ИМЕННО РУССКИМ ( по вашему РОССИЯНАМ) ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:10
Цитата:
Цитата:
ИМЕННО РОССИЯНАМ нет.
ВЫ коверкаете сейчас русский или делаеТЕ провокацию этим коверканием.
ИМЕННО РОССИЯНАМ нет, и россиянам В ТОМ ЧИСЛЕ, как казахам, узбекам, чеченцам и тд.
ACROS:
Цитата:
вы не сдаёте квартиры ИМЕННО РУССКИМ ( по вашему РОССИЯНАМ) ?
ИМЕННО РОССИЯНАМ нет.
ВЫ коверкаете сейчас русский или делаеТЕ провокацию этим коверканием.
ИМЕННО РОССИЯНАМ нет, и россиянам В ТОМ ЧИСЛЕ, как казахам, узбекам, чеченцам и тд.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:13
Цитата:
Я всё прекрасно понимаю: - и ни на что я не ПОВЁЛСЯ.
Для меня - форумная переписка- прежде всего - ГИМНАСТИКА ума - разминка против деменции, не более того.
Тут НИКОГО и НИКАК и ни в чём не переубедишь- люди уже СЛОЖИВШИЕСЯ со своими убеждениями и взглядами.
Да и нет тут такой задачи: - каждый выразил своё мнения по тому или иному поводу, в зависимости от своего багажа знании и жизненного опыта.
saba:
, на которую Вы поделись
, на которую Вы поделись
Я всё прекрасно понимаю: - и ни на что я не ПОВЁЛСЯ.
Для меня - форумная переписка- прежде всего - ГИМНАСТИКА ума - разминка против деменции, не более того.
Тут НИКОГО и НИКАК и ни в чём не переубедишь- люди уже СЛОЖИВШИЕСЯ со своими убеждениями и взглядами.
Да и нет тут такой задачи: - каждый выразил своё мнения по тому или иному поводу, в зависимости от своего багажа знании и жизненного опыта.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6377
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:13
Цитата:
А это уже кривизна советского воспитания и обучения !
maxsaf:
ваши знания русского языка превосходят.... ваши знания казахского языка
ваши знания русского языка превосходят.... ваши знания казахского языка
А это уже кривизна советского воспитания и обучения !
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6377
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:18
Мои простые наблюдения! Такого стойкого неприятия ( в течение лет 20, да ещё и издали) казахского языка, как у Максафа я не наблюдаю ни у одного человека, который не уехал и живёт здесь. И ещё не слышал ни одного слова возмущения от казахов -предпринимателей что их заставляют писать ценники на русском языке! Это же их деньги, которые они потеряют, если из принципа будут писать только на казахском!
[Исправлено: saba, 19.12.2024 - 14:19]
[Исправлено: saba, 19.12.2024 - 14:19]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:18
Кстати о чеченцах, ко мне один чеченец приезжает с женой, до сих пор не знаю где он живет, кто он, казах, русский или чех, потому что там в Чехословакии и Австрии его дети и первая жена, завод макаронный был в Астрахани, а что то продает он тут еще, не лезу в душу.
Чистый сейчас Исламист, Хотя помню в 2001м году когда познакомились, пельмени уплетал за обе щеки магазинные.
Чистый сейчас Исламист, Хотя помню в 2001м году когда познакомились, пельмени уплетал за обе щеки магазинные.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:19
Цитата:
На любом из двух: - либо на казахском либо на русском, в зависимости о ситуации.
Обычно с незнакомцем глядя на него, если он монголоидной расы, я начинаю с казахского, дольше по обстановке.
maxsaf:
на каком языке вы к нему обратитесь?
на каком языке вы к нему обратитесь?
На любом из двух: - либо на казахском либо на русском, в зависимости о ситуации.
Обычно с незнакомцем глядя на него, если он монголоидной расы, я начинаю с казахского, дольше по обстановке.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:21
Цитата:
Цитата:
Моя жена какой расы?
ACROS:
Цитата:
ситуации. Обычно с незнакомцем глядя на него, если он монголоидной расы, я начинаю с казахского, дольше по
Моя жена какой расы?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:24
Как ни странно, именно она сдавала тогда квартиры, наверно тоже с 2009го, а до этого у меня девчонки были только русские, да и с ней русские работали и сдавали тогда
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:26
Цитата:
И наверное приготовленные из свиного фарша.
Кстати: в Советской Армии, больше половины блюд, по крайней мере когда я служил,- это из свинины- и ничего.
111:
, пельмени уплетал за обе щеки магазинные.
, пельмени уплетал за обе щеки магазинные.
И наверное приготовленные из свиного фарша.
Кстати: в Советской Армии, больше половины блюд, по крайней мере когда я служил,- это из свинины- и ничего.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:27
Я же тогда в 2001 -2004м работал кассиром в казино и после директором ломбарда лет 15, физически хаты не мог сдавать
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:28
Цитата:
Существует ТРИ расы, насколько я помню по учебнику биологии: европеидная, монголоидная и африканская.
Остальные- ПРОИЗВОДНЫЕ именуемые- метисы, креолы, и так далее.
По черту лица - она , скорее всего- европеидная.
111:
жена какой расы
жена какой расы
Существует ТРИ расы, насколько я помню по учебнику биологии: европеидная, монголоидная и африканская.
Остальные- ПРОИЗВОДНЫЕ именуемые- метисы, креолы, и так далее.
По черту лица - она , скорее всего- европеидная.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 19.12.24 - 13:29
А потом таксовал на Дубке, и всегда там была Наташка, Катька и сестра Таня, бульбашка кстати, у Катерины сейчас сеть мясных магазинов в Солнечном и мясной в новом доме Жана Кала
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