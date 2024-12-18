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≡ Экс-глава "КазАвтоЖола" получил 8 лет лишения свободы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50753
Экс-глава "КазАвтоЖола" получил 8 лет лишения свободы
Отправлено: 18.12.24 - 16:17
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Экс-главу “КазАвтоЖола“ Аскара Муратулы и генерального подрядчика - ТОО "Асыл-ЖАС" - обвиняли в хищении государственных средств, выделенных на капитальный ремонт автодороги Жаксы - Есиль - Бузулук, включая строительство моста через реку Ишим.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
545
Re: Экс-глава "КазАвтоЖола" получил 8 лет лишения...
Отправлено: 18.12.24 - 16:17
#1
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Вот опять звезды одного спектакля! А где расстрел?
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1761
Re: Экс-глава "КазАвтоЖола" получил 8 лет лишения...
Отправлено: 18.12.24 - 23:23
#2
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.....так я и думал что он виноват.....теперь наши дороги станут намго лучше как в европе автобаны........надеюсь....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1761
Re: Экс-глава "КазАвтоЖола" получил 8 лет лишения...
Отправлено: 18.12.24 - 23:33
#3
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Цитата:
абике:
Вот опять звезды одного спектакля! А где расстрел?


.....вам всё расстреливать, никак не угомонитесь,износиловал расстрелять,украл расстрелять,всё это в прошлом,сегодня это не наш метод,что скажут наши европейские друзья если будем расстреливать?.....чтоб расстреливать надо тогда диктаторский режим установить назад в прошлое вернуться....... а к этому мы сегодня не готовы....
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7003
Re: Экс-глава "КазАвтоЖола" получил 8 лет лишения...
Отправлено: 18.12.24 - 23:46
#4
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Цитата:
абике:

Цитата:
родом из Шанхая2022:



За ШЕСТЬ километров и один мост- 2 200 000 000 тенге и это только как говорят юристы- ПО ДОКАЗАННЫМ ЭПИЗОДАМ.

Уверен: чуть отсидит, участие в художественной самодеятельности колонии - дальше по установившейся схеме разработанной сидельцами-коррупционерами, ЗАБАШЛЯЕТ кого надо - и за примерное поведение УДО - и голубок- на свободу с чистой совестью.
Дальше- просто жить с ПРИПРЯТАННЫМ и НЕКОФИСКОВАННЫМ баблом.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1761
Re: Экс-глава "КазАвтоЖола" получил 8 лет лишения...
Отправлено: 19.12.24 - 01:48
#5
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Цитата:
ACROS:
Дальше- просто жить с ПРИПРЯТАННЫМ и НЕКОФИСКОВАННЫМ баблом.


.....у нас дЕмОкРаТиЯ , капитализм недоразвитый так сказать,кто то пашит, сеит,убирает,а кто то просто ворует и как говорят потом с чистой совестью на свободу...из за нервного срыва появятся хронические болезни и наш гуманный суд помилует его.....больных людей нельзя содержать в заключении особенно коррупционеров это всем известный факт....
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6371
Экс-глава "КазАвтоЖола" получил 8 лет лишения свободы
Отправлено: 19.12.24 - 06:50
#6
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Меня особо коррупция не трогает! Тех кого озвучили, это или мелочь или как в данном случае либо не по чину взял, либо надоел, решили выкинуть на потеху толпе . Больше непрофессионализм волнует, даже коррупция это результат непрофессиональных действий. Начиная от депутатов издающих законы заканчивая тем самым антикором, который " должен расстрелять"
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