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"В истории Казахстана бюджет всегда был в дефиците, это не нарушение" - Министр национальной экономики ответил депутату из Костаная
"В истории Казахстана бюджет всегда был в дефиците, это не нарушение" - Министр национальной экономики ответил депутату из Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50753
"В истории Казахстана бюджет всегда был в дефиците, это не нарушение" - Министр национальной экономики ответил депутату из Костаная
Отправлено: 18.12.24 - 20:57
Депутат Еркин АБИЛЬ сказал журналистам, что ответственность за дефицит бюджета должна быть персонально на руководстве Министерства национальной экономики, потому что они "неправильно распланировали, не учли риски". Корреспонденты поинтересовались у министра, согласен ли он с этим.
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О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 396
Re: "В истории Казахстана бюджет всегда был в дефиците, это...
Отправлено: 18.12.24 - 20:57
Этого депутата в последнее время стало много в эфире, раздражает откровенно говоря
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7291
Re: "В истории Казахстана бюджет всегда был в дефиците, это...
Отправлено: 18.12.24 - 21:53
Имея дефицитный бюджет,тем не менее тратят деньги куда попало, референдумы,Экспо и ассамблей разные. Оказывается на нашей с вами шее сидят религиозные деятели и даже футболисты с их миллионными гонорарами
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7003
Re: "В истории Казахстана бюджет всегда был в дефиците, это...
Отправлено: 18.12.24 - 23:28
Цитата:
Вознесся после того как "ПЕРЕОБУЛСЯ" ( это очевидно- ОБРАЗ их поведения) на ходу по поводу перевода часовых стрелок и после референдума позволил себя ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНО и ВЫСОКОМЕРНО высказаться о своих якобы ПРОИГРАВШИХ избирателях.
ОГПУ:
Этого депутата в последнее время стало много в эфире,
Этого депутата в последнее время стало много в эфире,
Вознесся после того как "ПЕРЕОБУЛСЯ" ( это очевидно- ОБРАЗ их поведения) на ходу по поводу перевода часовых стрелок и после референдума позволил себя ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНО и ВЫСОКОМЕРНО высказаться о своих якобы ПРОИГРАВШИХ избирателях.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1761
Re: "В истории Казахстана бюджет всегда был в дефиците, это...
Отправлено: 19.12.24 - 01:57
11 декабря депутат Еркин Абиль заявил, что правительству Казахстана нужно закрыть дыру в бюджете в размере 10 трлн тенге. Объясняя нехватку средств в бюджете, вице-министр национальной экономики Азамат АМРИН пояснил, что это связанно с ростом базовых расходов и социальных обязательств.
Казахстан возьмет два кредита у Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Азиатского банка развития. Данные законопроекты сегодня были приняты в работу в мажилисе. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций предоставит Казахстану заем на сумму 52,7 млрд иен (примерно $340 млн) со сроком погашения 15 лет, включая льготный период до 1 июня 2027 года. На тех же условиях Казахстану выделил кредит и Азиатский банк развития на сумму 52,3 млрд иен. Данные соглашения о займах были подписаны в Астане 21 и 23 августа соответственно. Ставка кредитов не указывается. «Средства также привлекаются для поддержания устойчивости экономики страны в рамках утвержденного размера дефицита республиканского бюджета на плановый период», – говорится в докладе депутата Татьяны Савельевой. По словам Савельевой, проект разработан в связи с изменениями параметров республиканского бюджета на 2024 год. Напомним, ранее Минфин решил увеличить дефицит бюджета в текущем году до 3,59 трлн тенге, или 2,7% от ВВП, в связи с уменьшением доходов государства.Получение займов стало дополнительной мерой после увеличения размера трансфертов из Нацфонда с 3,6 трлн до 5,6 трлн тенге в этом году, а также выпуска еврооблигаций Минфина РК. Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП, со снижением до 1,9% к ВВП к 2027 году. В начале сентября депутат Ерлан Саиров на презентации проекта трехлетнего бюджета заметил, что в 2025 году дефицит бюджета может составить 4,8 трлн тенге, которые государству придется занять. При этом уже сейчас 15% всего бюджета уходит на выплату долгов по займам.
Казахстан возьмет два кредита у Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Азиатского банка развития. Данные законопроекты сегодня были приняты в работу в мажилисе. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций предоставит Казахстану заем на сумму 52,7 млрд иен (примерно $340 млн) со сроком погашения 15 лет, включая льготный период до 1 июня 2027 года. На тех же условиях Казахстану выделил кредит и Азиатский банк развития на сумму 52,3 млрд иен. Данные соглашения о займах были подписаны в Астане 21 и 23 августа соответственно. Ставка кредитов не указывается. «Средства также привлекаются для поддержания устойчивости экономики страны в рамках утвержденного размера дефицита республиканского бюджета на плановый период», – говорится в докладе депутата Татьяны Савельевой. По словам Савельевой, проект разработан в связи с изменениями параметров республиканского бюджета на 2024 год. Напомним, ранее Минфин решил увеличить дефицит бюджета в текущем году до 3,59 трлн тенге, или 2,7% от ВВП, в связи с уменьшением доходов государства.Получение займов стало дополнительной мерой после увеличения размера трансфертов из Нацфонда с 3,6 трлн до 5,6 трлн тенге в этом году, а также выпуска еврооблигаций Минфина РК. Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП, со снижением до 1,9% к ВВП к 2027 году. В начале сентября депутат Ерлан Саиров на презентации проекта трехлетнего бюджета заметил, что в 2025 году дефицит бюджета может составить 4,8 трлн тенге, которые государству придется занять. При этом уже сейчас 15% всего бюджета уходит на выплату долгов по займам.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7003
Re: "В истории Казахстана бюджет всегда был в дефиците, это...
Отправлено: 19.12.24 - 09:36
Цитата:
Поэтому их и называют: - Правительство-ВРЕМЕНЩИКОВ.
Им пофиг что будет через год, два - их век короток.
Президент назначает их на год или два, потом снимает - они это ЗНАЮТ.
Наберут кредитов, обоснуют что это так надо, что это необходимо и в кусты- всё равно через год, два их НЕ БУДЕТ, отвечать и ПЛАТИТЬ за ЭТО будут другие люди уже и они будут платить НЕ СО СВОЕГО кармана - у которых стандартный ответ- меня тогда не было.
родом из Шанхая2022:
государству придется занять.
государству придется занять.
Поэтому их и называют: - Правительство-ВРЕМЕНЩИКОВ.
Им пофиг что будет через год, два - их век короток.
Президент назначает их на год или два, потом снимает - они это ЗНАЮТ.
Наберут кредитов, обоснуют что это так надо, что это необходимо и в кусты- всё равно через год, два их НЕ БУДЕТ, отвечать и ПЛАТИТЬ за ЭТО будут другие люди уже и они будут платить НЕ СО СВОЕГО кармана - у которых стандартный ответ- меня тогда не было.
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