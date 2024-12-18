Re: "В истории Казахстана бюджет всегда был в дефиците, это...

Отправлено: - 01:57

11 декабря депутат Еркин Абиль заявил, что правительству Казахстана нужно закрыть дыру в бюджете в размере 10 трлн тенге. Объясняя нехватку средств в бюджете, вице-министр национальной экономики Азамат АМРИН пояснил, что это связанно с ростом базовых расходов и социальных обязательств.



Казахстан возьмет два кредита у Азиатского банка инфраструктурных инвестиций и Азиатского банка развития. Данные законопроекты сегодня были приняты в работу в мажилисе. Азиатский банк инфраструктурных инвестиций предоставит Казахстану заем на сумму 52,7 млрд иен (примерно $340 млн) со сроком погашения 15 лет, включая льготный период до 1 июня 2027 года. На тех же условиях Казахстану выделил кредит и Азиатский банк развития на сумму 52,3 млрд иен. Данные соглашения о займах были подписаны в Астане 21 и 23 августа соответственно. Ставка кредитов не указывается. «Средства также привлекаются для поддержания устойчивости экономики страны в рамках утвержденного размера дефицита республиканского бюджета на плановый период», – говорится в докладе депутата Татьяны Савельевой. По словам Савельевой, проект разработан в связи с изменениями параметров республиканского бюджета на 2024 год. Напомним, ранее Минфин решил увеличить дефицит бюджета в текущем году до 3,59 трлн тенге, или 2,7% от ВВП, в связи с уменьшением доходов государства.Получение займов стало дополнительной мерой после увеличения размера трансфертов из Нацфонда с 3,6 трлн до 5,6 трлн тенге в этом году, а также выпуска еврооблигаций Минфина РК. Дефицит бюджета в 2025 году прогнозируется на уровне 2,7% к ВВП, со снижением до 1,9% к ВВП к 2027 году. В начале сентября депутат Ерлан Саиров на презентации проекта трехлетнего бюджета заметил, что в 2025 году дефицит бюджета может составить 4,8 трлн тенге, которые государству придется занять. При этом уже сейчас 15% всего бюджета уходит на выплату долгов по займам.