Отправлено: - 23:33

абике:

Вот опять звезды одного спектакля! А где расстрел?

Цитата:.....вам всё расстреливать, никак не угомонитесь,износиловал расстрелять,украл расстрелять,всё это в прошлом,сегодня это не наш метод,что скажут наши европейские друзья если будем расстреливать?.....чтоб расстреливать надо тогда диктаторский режим установить назад в прошлое вернуться....... а к этому мы сегодня не готовы....