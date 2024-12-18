Отправлено: - 20:05

Vit:

Оказывается если дал взятку больше 4538тенге можно на 15 лет загреметь с конфискацией.

maxsaf:

За небольшое превышение сколько в среднем щас?

Цитата:Цитата:Что то не сходиться - откуда этот плакат ??У нас ВСЁ меряется в МРП - в этом году оно равно- 3692 тенге.Штрафы в Штрафстане( Казахстан) тоже назначаются в МРП -5; 10; 15; 20 и так далее и они всегда КРАТНЫЕ МРП.4538/3692= 1,2292 или же 453 800/3692 = 122,9144 - такой дробный штраф НЕ БЫВАЕТ.