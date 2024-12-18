maxsaf: За небольшое превышение сколько в среднем щас?
Штраф около 18000. Взятку Давно не давал. В основном на камеры попадаюсь. Они их стали везде ставить в очень хитрых местах) письмо приходит, если сразу оплатил то скидка 50% Ваще в последнее время стараюсь не нарушать. Все таки штрафы бьют по карману) равносильно что форточку открыл и выкинул деньги на улицу
Бесплатно, я в Костанае и в Астане брал! Правда лифт только в новых штабных вагонах есть и душ для инвалидов, с коляской вместе можно мыться, в душ правда не ходили. Заранее в кассе предупреждаешь потом к дежурному по вокзалу
Vit: Оказывается если дал взятку больше 4538тенге можно на 15 лет загреметь с конфискацией.
Цитата:
maxsaf: За небольшое превышение сколько в среднем щас?
Что то не сходиться - откуда этот плакат ?? У нас ВСЁ меряется в МРП - в этом году оно равно- 3692 тенге. Штрафы в Штрафстане( Казахстан) тоже назначаются в МРП -5; 10; 15; 20 и так далее и они всегда КРАТНЫЕ МРП. 4538/3692= 1,2292 или же 453 800/3692 = 122,9144 - такой дробный штраф НЕ БЫВАЕТ.
За свою жадную алчность. В стране, где идет война, он развлекает каких то богатеев, наш казах как и они, делает пир во время чумы и бабло. Надо быть лучше и выше этого и наоборот не выпячивать это там, где гибнут сотни тысяч простого народа, пока он пляшет на их костях..
За время войны на передаче Малахова выступили с ДЕСЯТОК певцов с Казахстана, в том числе и Азамат Исенгарин с Сарыколя вроде. Насколько я в курсе: на этой передаче- НИ СЛОВА не говориться о войне, чисто только про искусство. Наше правительство в ДРУЖЕСКИХ отношениях и с Украиной и с Россией. Пусть они( русские и украинцы) - перебьют друг друга- нам какое до этого дело? Они САМИ начали эту войну между собой и сами во всём разберутся. Вы же свои квартиры сдаёте именно РУССКИМ - это НЕ ДЕЛАТЬ бабло во время чумы??
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