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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 11 из 11«1...91011
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1566
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.12.24 - 10:39
#151
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Цитата:
Vit:
электростанция дымит

А так бывает? Может украинский уголь дымит? :lol: с Донбаса
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15832
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.12.24 - 10:40
#152
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Цитата:
maxsaf:
Ключи у кого?

Я Незнаю. Не спрашивал. Да на замке, что б не угнали.)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6170
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.12.24 - 10:47
#153
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Цитата:
Vit:
Зато местная электростанция дымит на щедром и дёшевом российском газе , все небо закоптили...


Большой рахмет (спасибо) за добрую весть, очень переживал за европейцев. Думал, что в этом году они точно замерзнут, как говорят великие россияне :lol: :lol: :lol: .
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1129
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.12.24 - 15:47
#154
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Цитата:
абике: Когда уже у нас будут гениальные управленцы, а не мечтатели и транжиры?
"Никогда! Пада-бада-да, падада-дадам Никогда! Пада-бада-да, падада-дадам..." Музыкальная группа Мегаполис.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15832
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.12.24 - 18:39
#155
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Смотрите че увидел. Оказывается если дал взятку больше 4538тенге можно на 15 лет загреметь с конфискацией. :-o

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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25618
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.12.24 - 18:58
#156
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Цитата:
Vit:
если дал взятку больше 4538тенге

А меньше этой суммы взятки ещё бывают? За небольшое превышение сколько в среднем щас? Сколько за проезд на жёлтый?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15832
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.12.24 - 19:55
#157
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Цитата:
maxsaf: За небольшое превышение сколько в среднем щас?
Штраф около 18000. Взятку Давно не давал. В основном на камеры попадаюсь. Они их стали везде ставить в очень хитрых местах) письмо приходит, если сразу оплатил то скидка 50% Ваще в последнее время стараюсь не нарушать. Все таки штрафы бьют по карману) равносильно что форточку открыл и выкинул деньги на улицу :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6370
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.12.24 - 19:56
#158
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Цитата:
Vit:
Да на замке, что б не угнали.)

Бесплатно, я в Костанае и в Астане брал! Правда лифт только в новых штабных вагонах есть и душ для инвалидов, с коляской вместе можно мыться, в душ правда не ходили. Заранее в кассе предупреждаешь потом к дежурному по вокзалу

[Исправлено: saba, 18.12.2024 - 20:57]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.12.24 - 20:05
#159
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Цитата:
Vit:
Оказывается если дал взятку больше 4538тенге можно на 15 лет загреметь с конфискацией.

Цитата:
maxsaf:
За небольшое превышение сколько в среднем щас?



Что то не сходиться - откуда этот плакат ??
У нас ВСЁ меряется в МРП - в этом году оно равно- 3692 тенге.
Штрафы в Штрафстане( Казахстан) тоже назначаются в МРП -5; 10; 15; 20 и так далее и они всегда КРАТНЫЕ МРП.
4538/3692= 1,2292 или же 453 800/3692 = 122,9144 - такой дробный штраф НЕ БЫВАЕТ.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.12.24 - 20:12
#160
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Цитата:
111:

Цитата:
111:
развлекает богатеев с Москвы


Почему он вам не нравиться: - классный певец- всегда на свои мероприятия зову только его.
И команда у него хорошая.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15832
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.12.24 - 20:13
#161
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Цитата:
ACROS:
Что то не сходиться - откуда этот плакат ??

Фото сделано сегодня ночью на станции Тобол.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42604
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.12.24 - 21:37
#162
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Цитата:
ACROS:
Почему он вам не нравиться:

За свою жадную алчность.
В стране, где идет война, он развлекает каких то богатеев, наш казах как и они, делает пир во время чумы и бабло.
Надо быть лучше и выше этого и наоборот не выпячивать это там, где гибнут сотни тысяч простого народа, пока он пляшет на их костях..
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.12.24 - 23:05
#163
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Цитата:
111:
свою жадную алчность.


За время войны на передаче Малахова выступили с ДЕСЯТОК певцов с Казахстана, в том числе и Азамат Исенгарин с Сарыколя вроде. Насколько я в курсе: на этой передаче- НИ СЛОВА не говориться о войне, чисто только про искусство.
Наше правительство в ДРУЖЕСКИХ отношениях и с Украиной и с Россией. Пусть они( русские и украинцы) - перебьют друг друга- нам какое до этого дело? Они САМИ начали эту войну между собой и сами во всём разберутся.
Вы же свои квартиры сдаёте именно РУССКИМ - это НЕ ДЕЛАТЬ бабло во время чумы??
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.12.24 - 23:09
#164
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Цитата:
maxsaf:
За небольшое превышение сколько в среднем щас?


В зависимости от превышения скорости, и когда не сработает "звонок другу", я ложу в бардачок( в руки им не даю) от 2 000 до 10 000 тенге.
И когда сажусь им в машину, переключаю телефон на Авиарежим.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7001
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 18.12.24 - 23:18
#165
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Цитата:
Vit:
сегодня ночью на станции Тобол.


Совет: - когда видите плакаты с грозной надписью "Штраф за ЧТО ТО там в 500, 1 000, 5 000 тенге"- имейте ввиду что это - НЕЛЕГИТИМНЫЕ плакаты и написаны на ШАРУ.
Штраф у нас ТОЛЬКО в МРП.
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