Отправлено: - 23:09

При этом, несмотря на предупреждения, МВД фиксируются попытки подкупа сотрудников полиции. "С начала усиленного контроля поступило более 900 сообщений, возбуждено более 70 уголовных дел за дачу взяток", - указывается в сообщении. По информации МВД, уже были случаи попытки дать взятку сотрудникам полиции. Например, в Астане нарушитель оставил деньги в бардачке служебной машины и за это был привлечен к уголовной ответственности. В Кокшетау мужчина пытался дать взятку полицейским в 500 тысяч тенге, чтобы избежать преследования, и его дело было передано в суд.....незнаю даже где смияться.....