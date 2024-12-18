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≡ "Возбуждено более 70 уголовных дел": МВД обратилось к казахстанцам с просьбой не давать взятки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50753
"Возбуждено более 70 уголовных дел": МВД обратилось к казахстанцам с просьбой не давать взятки
Отправлено: 18.12.24 - 23:09
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Несмотря на предупреждения, МВД фиксируются попытки подкупа сотрудников полиции. Уже поступило более 900 сообщений, возбуждено более 70 уголовных дел за дачу взяток, сообщают в ведомстве.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1759
Re: "Возбуждено более 70 уголовных дел": МВД...
Отправлено: 18.12.24 - 23:09
#1
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При этом, несмотря на предупреждения, МВД фиксируются попытки подкупа сотрудников полиции. "С начала усиленного контроля поступило более 900 сообщений, возбуждено более 70 уголовных дел за дачу взяток", - указывается в сообщении. По информации МВД, уже были случаи попытки дать взятку сотрудникам полиции. Например, в Астане нарушитель оставил деньги в бардачке служебной машины и за это был привлечен к уголовной ответственности. В Кокшетау мужчина пытался дать взятку полицейским в 500 тысяч тенге, чтобы избежать преследования, и его дело было передано в суд.

....незнаю даже где смияться..... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7001
Re: "Возбуждено более 70 уголовных дел": МВД...
Отправлено: 18.12.24 - 23:51
#2
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
взятку полицейским в 500 тысяч тенге,


Какие ЧЕСТНЫЕ и НЕПОДКУПНЫЕ полицейские в Кокшетау.
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