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"Возбуждено более 70 уголовных дел": МВД обратилось к казахстанцам с просьбой не давать взятки
"Возбуждено более 70 уголовных дел": МВД обратилось к казахстанцам с просьбой не давать взятки
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