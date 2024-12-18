Отправлено: - 23:16

сайлау курманов:

До сих не пойму, при таком разгуле коррупции,когда бюджет буквально растаскивают кому не лень,депутаты не принимают суровые законы,а даже наоборот,амнистируют и штрафуют, а воришки оплачивают эти штрафы из наворованного и эта карусель никогда не остановится. Придет богатый кто-то и выкупит всех нас всех оптом,

Цитата:......что здесь понимать шагаем в ногу вместе с европой, погладят поголовке пригрозят пальчиком, скажут больше не делать так и отпустят.....помнишь как в Кёльне было на вокзале?