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≡ «Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в убийстве 16-летней девушки вынесли приговор в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50753
«Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в убийстве 16-летней девушки вынесли приговор в Костанае
Отправлено: 18.12.24 - 15:45
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Приговор 27-летнему жителю Аулиеколя Сергею ГОНЧАРЕНКО вынесли в СМУС Костанайской области сегодня, 18 декабря. Он обвинялся в том, что летом этого года напал на 16-летнюю Дарью Тайронину, изнасиловал ее, а потом задушил.
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
132
Re: «Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в...
Отправлено: 18.12.24 - 21:41
#15
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В другой статье (Тобол-инфо) пояснение- на срок повлияло наличие детей и ЯВКА С ПОВИННОЙ (??). Или в издании не поняли, что такое "явка с повинной" которой не было, либо это ошибка.. В любом случае достоин прислонения к стенке, ибо горбатого могила исправит!
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7291
«Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в убийстве 16-летней девушки вынесли приговор в Костанае
Отправлено: 18.12.24 - 21:43
#16
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 у человека-реципиента при пересадке органа появляются привычки и вкусы человека-донора...
Ещё говорят,мол гены первого мужчины у женщины каким-то образом переходят к первому родившемуся этой женщины ребенку. Вот и гадай после всего, родные ли тебе дети
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1885
«Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в убийстве 16-летней девушки вынесли приговор в Костанае
Отправлено: 18.12.24 - 22:51
#17
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Цитата:
сайлау курманов:
гены первого мужчины

Это вы про телегонию? :-)
Очень не нравится эта тема женщинам. :-) Почему-то...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1759
Re: «Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в...
Отправлено: 18.12.24 - 23:16
#18
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Цитата:
сайлау курманов:
До сих не пойму, при таком разгуле коррупции,когда бюджет буквально растаскивают кому не лень,депутаты не принимают суровые законы,а даже наоборот,амнистируют и штрафуют, а воришки оплачивают эти штрафы из наворованного и эта карусель никогда не остановится. Придет богатый кто-то и выкупит всех нас всех оптом,


......что здесь понимать шагаем в ногу вместе с европой, погладят поголовке пригрозят пальчиком, скажут больше не делать так и отпустят.....помнишь как в Кёльне было на вокзале?
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