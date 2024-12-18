Отправлено: - 23:28

ОГПУ:

Этого депутата в последнее время стало много в эфире,

Цитата:Вознесся после того как "ПЕРЕОБУЛСЯ" ( это очевидно- ОБРАЗ их поведения) на ходу по поводу перевода часовых стрелок и после референдума позволил себя ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНО и ВЫСОКОМЕРНО высказаться о своих якобы ПРОИГРАВШИХ избирателях.