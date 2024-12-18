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"В истории Казахстана бюджет всегда был в дефиците, это не нарушение" - Министр национальной экономики ответил депутату из Костаная
"В истории Казахстана бюджет всегда был в дефиците, это не нарушение" - Министр национальной экономики ответил депутату из Костаная
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