НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "В истории Казахстана бюджет всегда был в дефиците, это не нарушение" - Министр национальной экономики ответил депутату из Костаная
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50753
"В истории Казахстана бюджет всегда был в дефиците, это не нарушение" - Министр национальной экономики ответил депутату из Костаная
Отправлено: 18.12.24 - 20:57
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Депутат Еркин АБИЛЬ сказал журналистам, что ответственность за дефицит бюджета должна быть персонально на руководстве Министерства национальной экономики, потому что они "неправильно распланировали, не учли риски". Корреспонденты поинтересовались у министра, согласен ли он с этим.
Читать новость

О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
396
Re: "В истории Казахстана бюджет всегда был в дефиците, это...
Отправлено: 18.12.24 - 20:57
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Этого депутата в последнее время стало много в эфире, раздражает откровенно говоря
Профайл
сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7291
Re: "В истории Казахстана бюджет всегда был в дефиците, это...
Отправлено: 18.12.24 - 21:53
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Имея дефицитный бюджет,тем не менее тратят деньги куда попало, референдумы,Экспо и ассамблей разные. Оказывается на нашей с вами шее сидят религиозные деятели и даже футболисты с их миллионными гонорарами
Профайл Посетить вебсайт
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7001
Re: "В истории Казахстана бюджет всегда был в дефиците, это...
Отправлено: 18.12.24 - 23:28
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ОГПУ:
Этого депутата в последнее время стало много в эфире,


Вознесся после того как "ПЕРЕОБУЛСЯ" ( это очевидно- ОБРАЗ их поведения) на ходу по поводу перевода часовых стрелок и после референдума позволил себя ПРЕНЕБРЕЖИТЕЛЬНО и ВЫСОКОМЕРНО высказаться о своих якобы ПРОИГРАВШИХ избирателях.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 110, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 110
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS