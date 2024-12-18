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≡ «Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в убийстве 16-летней девушки вынесли приговор в Костанае
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50753
«Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в убийстве 16-летней девушки вынесли приговор в Костанае
Отправлено: 18.12.24 - 15:45
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Приговор 27-летнему жителю Аулиеколя Сергею ГОНЧАРЕНКО вынесли в СМУС Костанайской области сегодня, 18 декабря. Он обвинялся в том, что летом этого года напал на 16-летнюю Дарью Тайронину, изнасиловал ее, а потом задушил.
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лимон
§ лимон
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.11.16
Сообщений:
1546
Re: «Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в...
Отправлено: 18.12.24 - 15:45
#1
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для упыря-рецидивиста 25 лет средней безопасности???
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1566
Re: «Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в...
Отправлено: 18.12.24 - 15:56
#2
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Ну вот почему это отребье не разобрать на органы? Ведь он конченый и др не будет. Потом через 25 лет выйдет туберкулёзником и ещё убьёт.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
545
Re: «Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в...
Отправлено: 18.12.24 - 16:06
#3
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Да, это реально биомусор! Пожалуй соглашусь с Сабыром в виду отсутствия смертной казни, которая я надеюсь будет возвращена в скором времени и будет существовать как в Китае, в Беларуси как реальное справедливое наказание за подобные преступления.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15832
Re: «Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в...
Отправлено: 18.12.24 - 16:26
#4
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А почему он в помещении в модной бейсболке? В модной толстовке. За что такие привилегии?
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1566
«Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в убийстве 16-летней девушки вынесли приговор в Костанае
Отправлено: 18.12.24 - 16:59
#5
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Цитата:
Vit:
в модной бейсболке

Сельский гламур со Складской. Мамкин модник

[Исправлено: Сабыр, 18.12.2024 - 18:00]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1885
Re: «Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в...
Отправлено: 18.12.24 - 17:24
#6
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Утилизировать таких надо без лишних разговоров.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15832
«Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в убийстве 16-летней девушки вынесли приговор в Костанае
Отправлено: 18.12.24 - 17:27
#7
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Цитата:
Skeptic: Утилизировать
Вот именно. Смотрю на фото, совсем маленькая девчонка, оборвал ей жизнь ради своей похоти. И ведь же жена у него есть и маленький ребёнок.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7291
Re: «Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в...
Отправлено: 18.12.24 - 17:41
#8
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До сих не пойму, при таком разгуле коррупции,когда бюджет буквально растаскивают кому не лень,депутаты не принимают суровые законы,а даже наоборот,амнистируют и штрафуют, а воришки оплачивают эти штрафы из наворованного и эта карусель никогда не остановится. Придет богатый кто-то и выкупит всех нас всех оптом,
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2164
Re: «Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в...
Отправлено: 18.12.24 - 18:17
#9
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такого подонка только на запчасти, хоть какая то польза будет. ведь многие нормальные люди страдают из болезней но хотят жить, а этот поддонок зверствует, и теперь ещё мы должны его 25 лет кормить три раза в день и содержать затем платить пенсию ...
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1601
Re: «Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в...
Отправлено: 18.12.24 - 18:45
#10
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с пи...ом разберутся, на первом же году
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7001
Re: «Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в...
Отправлено: 18.12.24 - 18:47
#11
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Цитата:
лимон:
рецидивиста 25 лет средней безопасности?


Подождите: - в честь какого нибудь юбилея, следующий президент, после того как он отсидит 2/3 срока, отпустят его по амнистии по УДО, руководствуясь чисто НАДУМАННЫМИ принципами западного гуманизма.
А до этого будем: кормить ТРИ раза в день- фрукты, овощи, молочка; в бане мыть, лечить, психолога ему, концерт по праздничным датам и на выходе ПЕНСИЮ.
И всё это за наши деньги.
Тут надо КАРДИНАЛЬНО: - ДЕВЯТЬ граммов или на РУДНИКИ к Джакишеву.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1885
«Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в убийстве 16-летней девушки вынесли приговор в Костанае
Отправлено: 18.12.24 - 19:55
#12
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
только на запчасти

Буквально на днях где-то читал...
Пишут, что у человека-реципиента при пересадке органа появляются привычки и вкусы человека-донора...
Так шта... Оно надо?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15832
«Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в убийстве 16-летней девушки вынесли приговор в Костанае
Отправлено: 18.12.24 - 20:11
#13
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Нужно просто одиночная камера без окон,без шконки. . Не каких книг. Питание отрубями. Крюк с верёвкой на потолке. И он сам все сделает. Не кто не будет грех на себя брать. В любом случаи это будет гуманно. Выбор ему дали, а он девчонки выбора не оставил.

[Исправлено: Vit, 18.12.2024 - 20:25]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42604
«Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в убийстве 16-летней девушки вынесли приговор в Костанае
Отправлено: 18.12.24 - 21:40
#14
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Таких надо продавать Путину, там на СВО, от туда Героем придет.
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