Отправлено: - 18:47

лимон:

рецидивиста 25 лет средней безопасности?

Цитата:Подождите: - в честь какого нибудь юбилея, следующий президент, после того как он отсидит 2/3 срока, отпустят его по амнистии по УДО, руководствуясь чисто НАДУМАННЫМИ принципами западного гуманизма.А до этого будем: кормить ТРИ раза в день- фрукты, овощи, молочка; в бане мыть, лечить, психолога ему, концерт по праздничным датам и на выходе ПЕНСИЮ.И всё это за наши деньги.Тут надо КАРДИНАЛЬНО: - ДЕВЯТЬ граммов или на РУДНИКИ к Джакишеву.