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«Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в убийстве 16-летней девушки вынесли приговор в Костанае
«Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в убийстве 16-летней девушки вынесли приговор в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50752
«Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в убийстве 16-летней девушки вынесли приговор в Костанае
Отправлено: 18.12.24 - 15:45
Приговор 27-летнему жителю Аулиеколя Сергею ГОНЧАРЕНКО вынесли в СМУС Костанайской области сегодня, 18 декабря. Он обвинялся в том, что летом этого года напал на 16-летнюю Дарью Тайронину, изнасиловал ее, а потом задушил.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 21.11.16
- Сообщений:
- 1546
Re: «Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в...
Отправлено: 18.12.24 - 15:45
для упыря-рецидивиста 25 лет средней безопасности???
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1566
Re: «Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в...
Отправлено: 18.12.24 - 15:56
Ну вот почему это отребье не разобрать на органы? Ведь он конченый и др не будет. Потом через 25 лет выйдет туберкулёзником и ещё убьёт.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 545
Re: «Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в...
Отправлено: 18.12.24 - 16:06
Да, это реально биомусор! Пожалуй соглашусь с Сабыром в виду отсутствия смертной казни, которая я надеюсь будет возвращена в скором времени и будет существовать как в Китае, в Беларуси как реальное справедливое наказание за подобные преступления.
Re: «Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в...
Отправлено: 18.12.24 - 16:26
А почему он в помещении в модной бейсболке? В модной толстовке. За что такие привилегии?
С
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 30.05.18
- Сообщений:
- 1566
«Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в убийстве 16-летней девушки вынесли приговор в Костанае
Отправлено: 18.12.24 - 16:59
Цитата:
Сельский гламур со Складской. Мамкин модник
[Исправлено: Сабыр, 18.12.2024 - 18:00]
Vit:
в модной бейсболке
в модной бейсболке
Сельский гламур со Складской. Мамкин модник
[Исправлено: Сабыр, 18.12.2024 - 18:00]
Re: «Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в...
Отправлено: 18.12.24 - 17:24
Утилизировать таких надо без лишних разговоров.
«Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в убийстве 16-летней девушки вынесли приговор в Костанае
Отправлено: 18.12.24 - 17:27
Цитата:
Skeptic: УтилизироватьВот именно. Смотрю на фото, совсем маленькая девчонка, оборвал ей жизнь ради своей похоти. И ведь же жена у него есть и маленький ребёнок.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7289
Re: «Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в...
Отправлено: 18.12.24 - 17:41
До сих не пойму, при таком разгуле коррупции,когда бюджет буквально растаскивают кому не лень,депутаты не принимают суровые законы,а даже наоборот,амнистируют и штрафуют, а воришки оплачивают эти штрафы из наворованного и эта карусель никогда не остановится. Придет богатый кто-то и выкупит всех нас всех оптом,
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 2164
Re: «Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в...
Отправлено: 18.12.24 - 18:17
такого подонка только на запчасти, хоть какая то польза будет. ведь многие нормальные люди страдают из болезней но хотят жить, а этот поддонок зверствует, и теперь ещё мы должны его 25 лет кормить три раза в день и содержать затем платить пенсию ...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1601
Re: «Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в...
Отправлено: 18.12.24 - 18:45
с пи...ом разберутся, на первом же году
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6995
Re: «Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в...
Отправлено: 18.12.24 - 18:47
Цитата:
Подождите: - в честь какого нибудь юбилея, следующий президент, после того как он отсидит 2/3 срока, отпустят его по амнистии по УДО, руководствуясь чисто НАДУМАННЫМИ принципами западного гуманизма.
А до этого будем: кормить ТРИ раза в день- фрукты, овощи, молочка; в бане мыть, лечить, психолога ему, концерт по праздничным датам и на выходе ПЕНСИЮ.
И всё это за наши деньги.
Тут надо КАРДИНАЛЬНО: - ДЕВЯТЬ граммов или на РУДНИКИ к Джакишеву.
лимон:
рецидивиста 25 лет средней безопасности?
рецидивиста 25 лет средней безопасности?
Подождите: - в честь какого нибудь юбилея, следующий президент, после того как он отсидит 2/3 срока, отпустят его по амнистии по УДО, руководствуясь чисто НАДУМАННЫМИ принципами западного гуманизма.
А до этого будем: кормить ТРИ раза в день- фрукты, овощи, молочка; в бане мыть, лечить, психолога ему, концерт по праздничным датам и на выходе ПЕНСИЮ.
И всё это за наши деньги.
Тут надо КАРДИНАЛЬНО: - ДЕВЯТЬ граммов или на РУДНИКИ к Джакишеву.
«Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в убийстве 16-летней девушки вынесли приговор в Костанае
Отправлено: 18.12.24 - 19:55
Цитата:
Буквально на днях где-то читал...
Пишут, что у человека-реципиента при пересадке органа появляются привычки и вкусы человека-донора...
Так шта... Оно надо?
ПолиграфЪ Боярышников:
только на запчасти
только на запчасти
Буквально на днях где-то читал...
Пишут, что у человека-реципиента при пересадке органа появляются привычки и вкусы человека-донора...
Так шта... Оно надо?
«Ранее изнасиловал женщину в Челябинске» - Обвиняемому в убийстве 16-летней девушки вынесли приговор в Костанае
Отправлено: 18.12.24 - 20:11
Нужно просто одиночная камера без окон,без шконки. . Не каких книг. Питание отрубями. Крюк с верёвкой на потолке. И он сам все сделает. Не кто не будет грех на себя брать. В любом случаи это будет гуманно. Выбор ему дали, а он девчонки выбора не оставил.
[Исправлено: Vit, 18.12.2024 - 20:25]
[Исправлено: Vit, 18.12.2024 - 20:25]
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