Отправлено: - 19:12

Лесовик:

Ключевые слова

Цитата://В межрайонном суде по гражданским делам Астаны отказали в удовлетворении иска.//Они же не САМОУБИЙЦЫ - что бы ОТМЕНЯТЬ решение ПРЕЗИДЕНТА.Цитата://Мажилисмен Елнур Бейсенбаев заявил, что в партию продолжают обращаться недовольные граждане. По его словам, более 10 млн человек против единого часового пояса///Ну заявил, дальше ЧТО: если она НАРОДНАЯ партия и он НАРОДНЫЙ избранник, то она и он с НАРОДОМ или ПРОТИВ народа ???Цитата://могут потратить 160 млн тенге//Цитата:Совершенно верно: ключевое МОГУТ- ведь могут и привычно РАЗВОРОВАТЬ.Всё таки у нас БОГАТАЯ и ЧУДНАЯ страна: - на то что уже не требуется ДОКАЗЫВАТЬ потратят 160 000 000 тенге; на то что ЯКОБЫ надо решать и то что ДАВНО было решено Токаевым с Путиным, потратили 15 000 000 000 тенге.Как сказал Василий Макарович Шукшин: "...деньги ляжки жгут..."