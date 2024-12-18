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≡ Житель ВКО против правительства Казахстана: суд принял решение по делу о часовом поясе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50752
Житель ВКО против правительства Казахстана: суд принял решение по делу о часовом поясе
Отправлено: 18.12.24 - 15:49
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Столичный суд вынес решение по иску Серикжана Ахметжанова, который требует отменить постановление правительства о переходе на единый часового пояс во всём Казахстане.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1566
Re: Житель ВКО против правительства Казахстана: суд принял...
Отправлено: 18.12.24 - 15:49
#1
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Да,в ВКО надо прибавить час. Не может такая огромная страна жить в одном поясе. Если скажете про уйгуров в Китае,так китайцам пох на то что тем темно.
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
131
Re: Житель ВКО против правительства Казахстана: суд принял...
Отправлено: 18.12.24 - 18:51
#2
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Ключевые слова в этой информации : "На исследование о влиянии смены часового пояса на здоровье казахстанцев могут потратить 160 млн тенге."..
Научные исследования давно проведены и опубликованы в разных странах, осталось только вдумчиво и правильно применить знания, НО- деньги это святое, осваивать надо!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6995
Re: Житель ВКО против правительства Казахстана: суд принял...
Отправлено: 18.12.24 - 19:12
#3
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Цитата://В межрайонном суде по гражданским делам Астаны отказали в удовлетворении иска.//

Они же не САМОУБИЙЦЫ - что бы ОТМЕНЯТЬ решение ПРЕЗИДЕНТА.

Цитата://Мажилисмен Елнур Бейсенбаев заявил, что в партию продолжают обращаться недовольные граждане. По его словам, более 10 млн человек против единого часового пояса///

Ну заявил, дальше ЧТО: если она НАРОДНАЯ партия и он НАРОДНЫЙ избранник, то она и он с НАРОДОМ или ПРОТИВ народа ???

Цитата://могут потратить 160 млн тенге//

Цитата:
Лесовик:
Ключевые слова


Совершенно верно: ключевое МОГУТ- ведь могут и привычно РАЗВОРОВАТЬ.

Всё таки у нас БОГАТАЯ и ЧУДНАЯ страна: - на то что уже не требуется ДОКАЗЫВАТЬ потратят 160 000 000 тенге; на то что ЯКОБЫ надо решать и то что ДАВНО было решено Токаевым с Путиным, потратили 15 000 000 000 тенге.
Как сказал Василий Макарович Шукшин: "...деньги ляжки жгут..."
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