"Безразличие - черта капитализма" - Приговор по делу о нападении бездомного на жительницу Костаная огласили в суде
Отправлено: 17.12.24 - 21:17
- Одна из основных причин произошедшего - бездействие сотрудников полиции. Им чихать на него! - высказался адвокат Алабузова Алтай МЕДЕТОВ. - Безразличие - черта капиталистического общества. Каждый приспосабливается как может как может. Вот он так приспособился. Читать новость
Без причины попрошайки и бездомные не нападают, это факт.. Скорей всего потерпевшая и правда его послала подальше на просьбу денег, ну и получила ответку. Я Алабузова не оправдываю (как правило люди сами виноваты в своих бедах), но эта категория людей действительно никому не нужна..даже забрать с улицы проблема (полиция брезгует сажать в салон авто)..
Видимо Алабузов решил перезимовать в зоне, другого выхода нет для инвалида! Сейчас в области даже к собакам люди лучше стали относится, чем к бездомным и он укусить не может, а тут решил, что зима и никто его не определит в приют и стал действовать по принципу " спасение утопающего, дело самого утопающего". Инвалиды бездомные, это как бродячие собаки, на которых гос-во выделяет хотя бы какие деньги, а на инвалидов не выделяют ни одной тенге! Где меценаты, получающие субсидии от гос-ва?
Всем нам УРОК: - в следующий раз просто дайте им 100 тенге- и машина будет НЕ ПОЦАРАПАНА и волосы ЦЕЛЫ и нос не будет РАЗБИТ и по судам не надо БЕГАТЬ и нервы будут в ПОРЯДКЕ и адвокату не надо ПЛАТИТЬ.. Цена вопроса милосердия и стоимости ремонта авто, макияжа лица и нервов - всего лишь СТО тенге.
Всем нам УРОК: - в следующий раз просто дайте им 100 тенге- и машина будет НЕ ПОЦАРАПАНА и волосы ЦЕЛЫ и нос не будет РАЗБИТ и по судам не надо БЕГАТЬ и нервы будут в ПОРЯДКЕ и адвокату не надо ПЛАТИТЬ..
Не просит он денег в подъездах, водкой упакованный всегда и по пузырю полному иногда оставляет, друзей у него много каких то приблатненных и женщина его затаскивает какая то и мужики, целая банда у него
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