Отправлено: - 18:59

ACROS:



Всем нам УРОК: - в следующий раз просто дайте им 100 тенге- и машина будет НЕ ПОЦАРАПАНА и волосы ЦЕЛЫ и нос не будет РАЗБИТ и по судам не надо БЕГАТЬ и нервы будут в ПОРЯДКЕ и адвокату не надо ПЛАТИТЬ..

Цитата:Цитата:Не просит он денег в подъездах, водкой упакованный всегда и по пузырю полному иногда оставляет, друзей у него много каких то приблатненных и женщина его затаскивает какая то и мужики, целая банда у него