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≡ "Безразличие - черта капитализма" - Приговор по делу о нападении бездомного на жительницу Костаная огласили в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50752
"Безразличие - черта капитализма" - Приговор по делу о нападении бездомного на жительницу Костаная огласили в суде
Отправлено: 17.12.24 - 21:17
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- Одна из основных причин произошедшего - бездействие сотрудников полиции. Им чихать на него! - высказался адвокат Алабузова Алтай МЕДЕТОВ. - Безразличие - черта капиталистического общества. Каждый приспосабливается как может как может. Вот он так приспособился.
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
131
Re: "Безразличие - черта капитализма" - Приговор по...
Отправлено: 17.12.24 - 21:17
#1
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Без причины попрошайки и бездомные не нападают, это факт.. Скорей всего потерпевшая и правда его послала подальше на просьбу денег, ну и получила ответку. Я Алабузова не оправдываю (как правило люди сами виноваты в своих бедах), но эта категория людей действительно никому не нужна..даже забрать с улицы проблема (полиция брезгует сажать в салон авто)..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2164
Re: "Безразличие - черта капитализма" - Приговор по...
Отправлено: 17.12.24 - 23:22
#2
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Цитата:
По версии следствия, Алабузов напал на потерпевшую Ирину ШАРИПОВУ возле магазина «Элита»

Источник:


Ооо...поющая тамада! Бездомные и попрошайки без повода не нападают..побоялась бы бога. Цитата:
. В колонии есть сотрудники, которые помогут вам оформить инвалидность и документы. Если будете проявлять настойчивость, они не оставят вас без внимания.

Источник:


Не было бы счастья, да несчастье помогло! Теперь пенсию оформит.будет на что жить
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
545
Re: "Безразличие - черта капитализма" - Приговор по...
Отправлено: 18.12.24 - 15:37
#3
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Видимо Алабузов решил перезимовать в зоне, другого выхода нет для инвалида! Сейчас в области даже к собакам люди лучше стали относится, чем к бездомным и он укусить не может, а тут решил, что зима и никто его не определит в приют и стал действовать по принципу " спасение утопающего, дело самого утопающего". Инвалиды бездомные, это как бродячие собаки, на которых гос-во выделяет хотя бы какие деньги, а на инвалидов не выделяют ни одной тенге! Где меценаты, получающие субсидии от гос-ва?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42602
Re: "Безразличие - черта капитализма" - Приговор по...
Отправлено: 18.12.24 - 18:00
#4
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Наглый тип
У нас не раз бычил

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42602
"Безразличие - черта капитализма" - Приговор по делу о нападении бездомного на жительницу Костаная огласили в суде
Отправлено: 18.12.24 - 18:01
#5
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И не раз его полиция забирала, правда через три часа он опять приходил, на 9 этаж

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15832
"Безразличие - черта капитализма" - Приговор по делу о нападении бездомного на жительницу Костаная огласили в суде
Отправлено: 18.12.24 - 18:22
#6
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Цитата:
111:
приходил, на 9 этаж

Интереснно почему он облюбовал этаж на котором ты живёшь? Че то тут не чисто. Признавайся. Может это твой одноклассник, ты просто его не узнал?)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6995
Re: "Безразличие - черта капитализма" - Приговор по...
Отправлено: 18.12.24 - 18:55
#7
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Цитата:
Vit:

Цитата:
111:

Цитата:
абике:

Цитата:
Лесовик:


Всем нам УРОК: - в следующий раз просто дайте им 100 тенге- и машина будет НЕ ПОЦАРАПАНА и волосы ЦЕЛЫ и нос не будет РАЗБИТ и по судам не надо БЕГАТЬ и нервы будут в ПОРЯДКЕ и адвокату не надо ПЛАТИТЬ..
Цена вопроса милосердия и стоимости ремонта авто, макияжа лица и нервов - всего лишь СТО тенге.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42602
"Безразличие - черта капитализма" - Приговор по делу о нападении бездомного на жительницу Костаная огласили в суде
Отправлено: 18.12.24 - 18:59
#8
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Цитата:
ACROS:

Цитата:
Всем нам УРОК: - в следующий раз просто дайте им 100 тенге- и машина будет НЕ ПОЦАРАПАНА и волосы ЦЕЛЫ и нос не будет РАЗБИТ и по судам не надо БЕГАТЬ и нервы будут в ПОРЯДКЕ и адвокату не надо ПЛАТИТЬ..


Не просит он денег в подъездах, водкой упакованный всегда и по пузырю полному иногда оставляет, друзей у него много каких то приблатненных и женщина его затаскивает какая то и мужики, целая банда у него
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