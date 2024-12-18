Отправлено: - 13:13

Дантист:

его профиль не меняется,

Цитата:Как бывший КМС по спорту и именно по лёгкой атлетике в беге на 100 и 200 метров скажу: длинные, стайерские , дистанции выигрывает не тот кто взял БУРНЫЙ старт, а тот кто РОВНО пробежал дистанцию и с дыхалкой у него в порядке.Не надо в аренду с последующим выкупом- это завуалированная УЗАКОНЕННАЯ и ДЕШЁВАЯ передача в собственность "своим" людям: - пусть государство и дальше владеет и содержит этот спорт объект: - завтра частник начнёт требовать какие то субсидии и прочее возмещение затрат на содержание типа СОЦИАЛЬНОГО объекта- и эти деньги ПЕРЕВЕСЯТ само содержание обьекта- какой тогда смысл передавать- что бы частник делал деньги и при этом за счёт государства ???Тем более этот социально-значимый объект призван решать ГОСУДАРСТВЕННУЮ задачу: - ЗДОРОВЬЕ граждан; а частник НЕ БУДЕТ этого делать- у него главное - ПРИБЫЛЬ причём ЛЮБЫМИ путями.