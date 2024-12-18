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≡ Всегда бесплатный и пока без названия - Как работает новый ФОК в Костанае и что в нем есть для народа
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50748
Всегда бесплатный и пока без названия - Как работает новый ФОК в Костанае и что в нем есть для народа
Отправлено: 18.12.24 - 10:13
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Давайте будем честными - когда мы слышим, что сделали бесплатно для народа, то представляем нечто не совсем хорошее. Но этот ФОК удивил: современное, красивое и при этом уютное внутри здание, качественный спортинвентарь и тренажёры.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6168
Re: Всегда бесплатный и пока без названия - Как работает новый...
Отправлено: 18.12.24 - 10:13
#1
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Во, дают а! Сказочники на форуме, ранее говорили, что бесплатный сыр, бывает только в мышеловке. Как вам такое Илон Маск и другие иностранцы?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25616
Re: Всегда бесплатный и пока без названия - Как работает новый...
Отправлено: 18.12.24 - 10:37
#2
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Цитата:
Kairat stayer:
другие иностранцы?

Нам Акрос запретил хаять, пусть сам выскажется 8-)
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6168
Всегда бесплатный и пока без названия - Как работает новый ФОК в Костанае и что в нем есть для народа
Отправлено: 18.12.24 - 10:50
#3
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Цитата:
maxsaf:
Нам Акрос запретил хаять, пусть сам выскажется


Судя по заметке, вроде пока всё нормально, без всяких подвохов, дальше посмотрим.

[Исправлено: Kairat stayer, 18.12.2024 - 11:51]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25616
Re: Всегда бесплатный и пока без названия - Как работает новый...
Отправлено: 18.12.24 - 11:04
#4
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Цитата:
Kairat stayer:
Судя по заметке, вроде пока всё нормально, без всяких подвохов, дальше посмотрим.

Ну само собой. Вы через годик туда сходите, и нам расскажете, что там ещё в аренду не сдали ;-)
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1327
Re: Всегда бесплатный и пока без названия - Как работает новый...
Отправлено: 18.12.24 - 12:39
#5
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Все спорт сооружения заканчивают одинаково, передают частникам в управление или аренду, а порой даже продают, с условием, что н-ое количество лет его профиль не меняется, а по истечении открывается ещё один рынок.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6988
Re: Всегда бесплатный и пока без названия - Как работает новый...
Отправлено: 18.12.24 - 13:01
#6
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Цитата:
maxsaf:
пусть сам выскажется


Тут можно: - просто скажите "ВАУ" !!!
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6988
Re: Всегда бесплатный и пока без названия - Как работает новый...
Отправлено: 18.12.24 - 13:13
#7
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Цитата:
Дантист:
его профиль не меняется,


Как бывший КМС по спорту и именно по лёгкой атлетике в беге на 100 и 200 метров скажу: длинные, стайерские , дистанции выигрывает не тот кто взял БУРНЫЙ старт, а тот кто РОВНО пробежал дистанцию и с дыхалкой у него в порядке.
Не надо в аренду с последующим выкупом- это завуалированная УЗАКОНЕННАЯ и ДЕШЁВАЯ передача в собственность "своим" людям: - пусть государство и дальше владеет и содержит этот спорт объект: - завтра частник начнёт требовать какие то субсидии и прочее возмещение затрат на содержание типа СОЦИАЛЬНОГО объекта- и эти деньги ПЕРЕВЕСЯТ само содержание обьекта- какой тогда смысл передавать- что бы частник делал деньги и при этом за счёт государства ???
Тем более этот социально-значимый объект призван решать ГОСУДАРСТВЕННУЮ задачу: - ЗДОРОВЬЕ граждан; а частник НЕ БУДЕТ этого делать- у него главное - ПРИБЫЛЬ причём ЛЮБЫМИ путями.
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