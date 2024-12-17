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≡ Легкая атлетика в Казахстане: прогресс и вызовы на международной арене
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50748
Легкая атлетика в Казахстане: прогресс и вызовы на международной арене
Отправлено: 17.12.24 - 20:33
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Легкая атлетика — фундамент физической подготовки и индикатор спортивного прогресса страны. Плюс, это важный элемент национального имиджа. Казахстан, молодое и независимое государство, тоже вышел на эту мировую арену.
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* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6988
Re: Легкая атлетика в Казахстане: прогресс и вызовы на...
Отправлено: 17.12.24 - 20:33
#1
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Ольга Шишигина и Ольга Рыпакова - у нас всего два олимпийских чемпионов по легкой атлетике, три - если причислить и Муравьёва - двухкратного олимпионика, но он завоевал в эстафете в составе союзной сборной, там легче нежели самому бежать.

Навряд ли у нас будут сильно развита эта дисциплина, да и футбол не будет так развиваться хоть деньгами залейте эти федерации - у нас в приоритете и в ментальности народа - силовые виды плюс борьба с боксом.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6168
Легкая атлетика в Казахстане: прогресс и вызовы на международной арене
Отправлено: 18.12.24 - 13:09
#2
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Цитата:
ACROS:
три - если причислить и Муравьёва - двухкратного олимпионика, но он завоевал в эстафете в составе союзной сборной, там легче нежели самому бежать.


Если причислять Владимира Муравьёва, тогда нужно и Виталия Савина причислить, олимпийского чемпиона в эстафете 4×100 метров (Сеул - 1988 год.) На всесоюзной спартакиаде "Трудовые резервы", в г. Ставрополь 1984 году вместе с ним за сборную Казахской ССР выступали. Виталий выиграл 100 и 200 метров, я был третьим на 3000 метров.

Выиграли в составе сборной СССР эстафету 4×100 метров (Брызгин, В. Крылов, В. Муравьёв, В. Савин).

[Исправлено: Kairat stayer, 18.12.2024 - 14:14]

[Исправлено: Kairat stayer, 18.12.2024 - 14:16]
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6988
Re: Легкая атлетика в Казахстане: прогресс и вызовы на...
Отправлено: 18.12.24 - 13:20
#3
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Цитата:
Kairat stayer:
Трудовые резервы"


Третье место на союзном уровне - это КЛАСС !!!
Я часто выступал "подставником" за районные СПТУ и ГПТУ ( Трудовые Резервы).
Самое высокое место: "бронза" в Караганде на зимнем первенстве "Трудовых" на 60 метров.
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