Отправлено: - 13:09

ACROS:

три - если причислить и Муравьёва - двухкратного олимпионика, но он завоевал в эстафете в составе союзной сборной, там легче нежели самому бежать.

[Исправлено: Kairat stayer, 18.12.2024 - 14:14]

[Исправлено: Kairat stayer, 18.12.2024 - 14:16]

Цитата:Если причислять Владимира Муравьёва, тогда нужно и Виталия Савина причислить, олимпийского чемпиона в эстафете 4×100 метров (Сеул - 1988 год.) На всесоюзной спартакиаде "Трудовые резервы", в г. Ставрополь 1984 году вместе с ним за сборную Казахской ССР выступали. Виталий выиграл 100 и 200 метров, я был третьим на 3000 метров.Выиграли в составе сборной СССР эстафету 4×100 метров (Брызгин, В. Крылов, В. Муравьёв, В. Савин).