Отправлено: - 12:58

юля елиссева:

снижение импорта может повлиять[/quote



Через таможенный тариф: - меньше товара прошло, меньше акша упало в казну.



сайлау курманов:

Производства особого нет, все привозное...

Цитата://Снижение цен на основные экспортные металлы,//Новая техника собранная из казахского металла ДОРОЖАЕТ - и не по дням, а по часам.Цитата:Как НЕТ ???Аксакалов на брифинге всегда подчёркивает что у нас БУРНЫЙ рост промышленности- слова какие то заграничные говорит, про какой то- ДРАЙВЕР; что мы из агрорегиона превращаемся в индустриальный регион - казахский ДейтроМол вошли- в то ли в пятёрку, то ли в тройку индустриально-развитых областей.Может как обычно: - на БУМАГЕ всё это - ПЛАНЫ так сказать или как они любят говорить мудренно: "..в Дорожной карте..."Сказал бы попроще - Абайка снова дуться будет- "..мол, за державу обидно..."