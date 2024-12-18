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Бюджет Казахстана недополучил 3,5 трлн тенге налогов. Что помешало исполнить план?
Бюджет Казахстана недополучил 3,5 трлн тенге налогов. Что помешало исполнить план?
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