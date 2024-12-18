Отправлено: - 13:03

Дантист:

В 21 веке нет технической возможности построить мост через реку шириной метров 40?

Цитата:Денег у них нет а не технической возможностиРайон майлина справедливо думает зачем им там мост в лисаковское село если у них там 20 человек живёт?А лисаковск думает зачем этот мост если жители из соседнего района к ним приходят а не своиИтогом этой логики стала смерть ребенкаЮридически мост должны строить майлинцы это их территорияА по справедливости мост должен строить лисаковскУ лисаковска и денег больше и дети майлинские фактически в их школу ходят и в магазины тоже их ездятКинь клич что вместо Эйфелевой башни срочно нужна насыпь между двумя сёламиПусть коммерсы скинуться на материалСобери народ весной, организуй рабочий выезд вместо субботникаИ общими силами майлинцы и лисаковцы пусть насыпят там нормальный переездА СМИ осветит это дело показав какой аким там "о народе думающий"