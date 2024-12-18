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≡ «Подвергают себя риску» - Аким Лисаковска о ситуации с дамбой между Октябрьским и Козыревкой
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50748
«Подвергают себя риску» - Аким Лисаковска о ситуации с дамбой между Октябрьским и Козыревкой
Отправлено: 18.12.24 - 12:30
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- У меня возник вопрос, - отметил Абай Ибраев, - почему дети Козыревки посещают школу другого административного региона? Октябрьское относится к Лисаковску, а Козыревка - к району Беимбета Майлина. Оказывается, есть определенная хитрость.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1327
Re: «Подвергают себя риску» - Аким Лисаковска о ситуации с...
Отправлено: 18.12.24 - 12:30
#1
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В 21 веке нет технической возможности построить мост через реку шириной метров 40? После такого заявления нашу область надо записать в технически отсталые. Сказали бы финансовой, наверное на "Эйфелеву" башню больше деньги нужны, а мост неинтересен.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17289
Re: «Подвергают себя риску» - Аким Лисаковска о ситуации с...
Отправлено: 18.12.24 - 13:03
#2
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Цитата:
Дантист:
В 21 веке нет технической возможности построить мост через реку шириной метров 40?

Денег у них нет а не технической возможности
Район майлина справедливо думает зачем им там мост в лисаковское село если у них там 20 человек живёт?
А лисаковск думает зачем этот мост если жители из соседнего района к ним приходят а не свои
Итогом этой логики стала смерть ребенка
Юридически мост должны строить майлинцы это их территория
А по справедливости мост должен строить лисаковск
У лисаковска и денег больше и дети майлинские фактически в их школу ходят и в магазины тоже их ездят
Кинь клич что вместо Эйфелевой башни срочно нужна насыпь между двумя сёлами
Пусть коммерсы скинуться на материал
Собери народ весной, организуй рабочий выезд вместо субботника
И общими силами майлинцы и лисаковцы пусть насыпят там нормальный переезд
А СМИ осветит это дело показав какой аким там "о народе думающий"
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