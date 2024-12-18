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≡ Бюджет Казахстана недополучил 3,5 трлн тенге налогов. Что помешало исполнить план?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50748
Бюджет Казахстана недополучил 3,5 трлн тенге налогов. Что помешало исполнить план?
Отправлено: 18.12.24 - 10:37
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В бюджет Казахстана недопоступило 3,5 трлн тенге налогов, сообщил вице-министр финансов Ержан Биржанов.На это в том числе повлияло снижение объёма импорта из трёх стран.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1563
Re: Бюджет Казахстана недополучил 3,5 трлн тенге налогов. Что...
Отправлено: 18.12.24 - 10:37
#1
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Недополучили 10%. Рецепт прост: снизили за неделю курс тенге на 10% и вуаля.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3657
Re: Бюджет Казахстана недополучил 3,5 трлн тенге налогов. Что...
Отправлено: 18.12.24 - 11:13
#2
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как снижение импорта может повлиять на уменьшение доходов? Меньше купили, значит меньше потратили и следовательно денег больше должно остаться!
В конце года тенге девальвировали. Значит тенговой массы стало больше.
Профайл
s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
220
Re: Бюджет Казахстана недополучил 3,5 трлн тенге налогов. Что...
Отправлено: 18.12.24 - 11:37
#3
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Цитата:
юля елиссева:
как снижение импорта может повлиять на уменьшение доходов?


ндс + тамож пошлины ?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7288
Re: Бюджет Казахстана недополучил 3,5 трлн тенге налогов. Что...
Отправлено: 18.12.24 - 12:20
#4
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Откуда взяться налогам если толком никто не работает, даже розничная торговля сократилась вдвое,базары вон разгоняют,складская тоже последние дни доживает. Производства особого нет, все привозное...
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6988
Re: Бюджет Казахстана недополучил 3,5 трлн тенге налогов. Что...
Отправлено: 18.12.24 - 12:58
#5
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Цитата://Снижение цен на основные экспортные металлы,//

Новая техника собранная из казахского металла ДОРОЖАЕТ - и не по дням, а по часам.

Цитата:
юля елиссева:
снижение импорта может повлиять[/quote

Через таможенный тариф: - меньше товара прошло, меньше акша упало в казну.

сайлау курманов:
Производства особого нет, все привозное...


Как НЕТ ???
Аксакалов на брифинге всегда подчёркивает что у нас БУРНЫЙ рост промышленности- слова какие то заграничные говорит, про какой то- ДРАЙВЕР; что мы из агрорегиона превращаемся в индустриальный регион - казахский Дейтро
Мол вошли- в то ли в пятёрку, то ли в тройку индустриально-развитых областей.
Может как обычно: - на БУМАГЕ всё это - ПЛАНЫ так сказать или как они любят говорить мудренно: "..в Дорожной карте..."
Сказал бы попроще - Абайка снова дуться будет- "..мол, за державу обидно..."
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1127
Бюджет Казахстана недополучил 3,5 трлн тенге налогов. Что помешало исполнить план?
Отправлено: 18.12.24 - 13:08
#6
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Цитата:
ACROS:
что мы из агрорегиона превращаемся в индустриальный регион - казахский Дейтро

Из википедии
"...Во второй половине столетия из-за кризиса в американской автоиндустрии[2] и нефтяного кризиса 1973 года Детройт пришёл в упадок. Многие его заводы закрылись, население разъехалось, оставив целые районы города заброшенными..."
Такое себе сравнение
:-x
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6988
Re: Бюджет Казахстана недополучил 3,5 трлн тенге налогов. Что...
Отправлено: 18.12.24 - 13:25
#7
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Цитата:
Карачун:
Такое себе сравнение



У нас то кризиса, в "отвёрточном" автопроме нет, вроде: после 2014 года, когда рубль упал и все ринулись покупать авто в России и НИ ОДНОЙ машины аллюровской не купили- ТОО "Сарыаркаавтопром" вроде сейчас на подьёме, и на эти "автопромовские" деньги даже и "Кармет" прикупили.
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