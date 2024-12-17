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≡ Капитальный ремонт Костанайской областной детской больницы «считать неэффективным»
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50743
Капитальный ремонт Костанайской областной детской больницы «считать неэффективным»
Отправлено: 17.12.24 - 21:28
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Сегодня,17 декабря, на сессии облмаслихата говорили о судьбе объекта, который стал отрицательной визитной карточкой региона. За 4 года здесь так и не завершили ремонт детского медицинского учреждения - ремонт, который считался выполненным на 90%.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1600
Re: Капитальный ремонт Костанайской областной детской больницы...
Отправлено: 17.12.24 - 21:28
#1
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ворон ворону ...
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
130
Re: Капитальный ремонт Костанайской областной детской больницы...
Отправлено: 17.12.24 - 21:32
#2
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"Признать неэффективным"- красиво сказано! Потихоньку переводят из сферы уголовного судопроизводства в разряд обычной ошибки, просчёта.. короче вопрос мне кажется намеренно затягивается , а дальше или падишах помрёт, или ишак сдохнет.. Но срок исковой давности точно уйдёт!
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