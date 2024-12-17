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Капитальный ремонт Костанайской областной детской больницы «считать неэффективным»
Капитальный ремонт Костанайской областной детской больницы «считать неэффективным»
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