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≡ "Безразличие - черта капитализма" - Приговор по делу о нападении бездомного на жительницу Костаная огласили в суде
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50743
"Безразличие - черта капитализма" - Приговор по делу о нападении бездомного на жительницу Костаная огласили в суде
Отправлено: 17.12.24 - 21:17
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- Одна из основных причин произошедшего - бездействие сотрудников полиции. Им чихать на него! - высказался адвокат Алабузова Алтай МЕДЕТОВ. - Безразличие - черта капиталистического общества. Каждый приспосабливается как может как может. Вот он так приспособился.
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
130
Re: "Безразличие - черта капитализма" - Приговор по...
Отправлено: 17.12.24 - 21:17
#1
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Без причины попрошайки и бездомные не нападают, это факт.. Скорей всего потерпевшая и правда его послала подальше на просьбу денег, ну и получила ответку. Я Алабузова не оправдываю (как правило люди сами виноваты в своих бедах), но эта категория людей действительно никому не нужна..даже забрать с улицы проблема (полиция брезгует сажать в салон авто)..
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