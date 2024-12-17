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"Безразличие - черта капитализма" - Приговор по делу о нападении бездомного на жительницу Костаная огласили в суде
"Безразличие - черта капитализма" - Приговор по делу о нападении бездомного на жительницу Костаная огласили в суде
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