Re: "Безразличие - черта капитализма" - Приговор по...

Отправлено: - 21:17

Без причины попрошайки и бездомные не нападают, это факт.. Скорей всего потерпевшая и правда его послала подальше на просьбу денег, ну и получила ответку. Я Алабузова не оправдываю (как правило люди сами виноваты в своих бедах), но эта категория людей действительно никому не нужна..даже забрать с улицы проблема (полиция брезгует сажать в салон авто)..