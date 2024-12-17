Re: Легкая атлетика в Казахстане: прогресс и вызовы на...

Отправлено: - 20:33

Ольга Шишигина и Ольга Рыпакова - у нас всего два олимпийских чемпионов по легкой атлетике, три - если причислить и Муравьёва - двухкратного олимпионика, но он завоевал в эстафете в составе союзной сборной, там легче нежели самому бежать.



Навряд ли у нас будут сильно развита эта дисциплина, да и футбол не будет так развиваться хоть деньгами залейте эти федерации - у нас в приоритете и в ментальности народа - силовые виды плюс борьба с боксом.