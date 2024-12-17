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Повлиял ли перевод времени на объёмы потребляемой электроэнергии? На вопрос ответил вице-министр на встрече в Костанае
Повлиял ли перевод времени на объёмы потребляемой электроэнергии? На вопрос ответил вице-министр на встрече в Костанае
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50743
Повлиял ли перевод времени на объёмы потребляемой электроэнергии? На вопрос ответил вице-министр на встрече в Костанае
Отправлено: 17.12.24 - 13:43
Встреча вице-министра энергетики Кудайбергена АРЫМБЕКА с населением прошла сегодня в зале для совещаний областного акимата. Отвечая на вопросы корреспондента "НГ", он привел данные о потреблении электроэнергии за три года.
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Re: Повлиял ли перевод времени на объёмы потребляемой...
Отправлено: 17.12.24 - 13:43
Через неделю день начнёт удлинняться и все эти "страдальцы" на тему "верните нам солнце" так же начнут успокаиваться.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17288
Re: Повлиял ли перевод времени на объёмы потребляемой...
Отправлено: 17.12.24 - 13:45
Цитата:
Зачем по Костанайской?
Приведи пример по вко и Алматинской области где темнеть стало чуть ли не на 2 часа раньше
Особенно важно количество потребления на предприятиях
Давайте я факты приведу, - сказал Арымбек. - За 2022 год в Костанайской области потребление электроэнергии составило
Зачем по Костанайской?
Приведи пример по вко и Алматинской области где темнеть стало чуть ли не на 2 часа раньше
Особенно важно количество потребления на предприятиях
Повлиял ли перевод времени на объёмы потребляемой электроэнергии? На вопрос ответил вице-министр на встрече в Костанае
Отправлено: 17.12.24 - 16:50
Цитата:
Правильно ответил зам: - он приехал в Костанай и отвечает конкретно по Костанаю и брифинг проходит в Кустанае.
Зачем жителям Костаная: "..мир во всём мире...".
Это устькаманцы и алматынцы пусть у него спрашивают.
Тут другой вопрос: аким постоянно рассказывает о вводе новых предприятии и новых мощностей и о росте ЭНЕРГПОТРЕБЛЕНИЯ в области и его ДЕФИЦИТЕ, а по словам этого зама потребление электроэнергии у нас почти ПОСТОЯННОЕ на протяжении трёх лет и НЕ РАСТЁТ. Что то НЕ СХОДИТЬСЯ в этих двух словах, тем более именно в Костанайской области промышленный РОСТ и область вошла в ТРОЙКУ индустриальных регионов страны.
И на фоне КОМПАНЕЙЩИНЫ по поводу якобы ДЕФИЦИТА электроэнергии и ОСТРОЙ потребности в строительстве АЭС, возникает СОМНЕНИЯ приводящие к далеко идущим выводам.
Или как обычно: казахское враньё и приписки.
[Исправлено: ACROS, 17.12.2024 - 17:54]
abaika95:
Приведи пример по вко
Приведи пример по вко
Правильно ответил зам: - он приехал в Костанай и отвечает конкретно по Костанаю и брифинг проходит в Кустанае.
Зачем жителям Костаная: "..мир во всём мире...".
Это устькаманцы и алматынцы пусть у него спрашивают.
Тут другой вопрос: аким постоянно рассказывает о вводе новых предприятии и новых мощностей и о росте ЭНЕРГПОТРЕБЛЕНИЯ в области и его ДЕФИЦИТЕ, а по словам этого зама потребление электроэнергии у нас почти ПОСТОЯННОЕ на протяжении трёх лет и НЕ РАСТЁТ. Что то НЕ СХОДИТЬСЯ в этих двух словах, тем более именно в Костанайской области промышленный РОСТ и область вошла в ТРОЙКУ индустриальных регионов страны.
И на фоне КОМПАНЕЙЩИНЫ по поводу якобы ДЕФИЦИТА электроэнергии и ОСТРОЙ потребности в строительстве АЭС, возникает СОМНЕНИЯ приводящие к далеко идущим выводам.
Или как обычно: казахское враньё и приписки.
[Исправлено: ACROS, 17.12.2024 - 17:54]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17288
Повлиял ли перевод времени на объёмы потребляемой электроэнергии? На вопрос ответил вице-министр на встрече в Костанае
Отправлено: 17.12.24 - 17:37
Цитата:
Тоесть когда активисты из Костаная требуют петициями время единое по всей стране а потом их поддерживают депутаты от Костанайской области у министра вопросов нет?
А тут он только локально отчитывается
Типа зачем костанаю знать результаты соц эксперимента по стране?
Нет это так не работает
Он должен был именно по всей стране отчитаться
Раз активисты и депутаты у нас всей стране жизнь испортили
Цитата:
Кстати да
По всей стране дефицит
И надо АЭС строить
А у нас тут ещё меньше стали потреблять
Экономическое чудо ее богу
Цитата:
Что-то у вас мания какая-то нездоровая
Любой вопрос переводить в национальный аспект
То казахская статистика то казахское враньё
Эдак так договоритесь до статьи 174
Мало ли чё вам завтра в голову взбредёт сравнить на нац основе
У русских агрессивные войны в менталитете?
А у словаков и венгров лицемерное потребление дешёвого газа?
ACROS:
Правильно ответил зам: - он приехал в Костанай и отвечает конкретно по Костанаю и брифинг проходит в Кустанае. Зачем жителям Костаная: "..мир во всём мире...".
Правильно ответил зам: - он приехал в Костанай и отвечает конкретно по Костанаю и брифинг проходит в Кустанае. Зачем жителям Костаная: "..мир во всём мире...".
Тоесть когда активисты из Костаная требуют петициями время единое по всей стране а потом их поддерживают депутаты от Костанайской области у министра вопросов нет?
А тут он только локально отчитывается
Типа зачем костанаю знать результаты соц эксперимента по стране?
Нет это так не работает
Он должен был именно по всей стране отчитаться
Раз активисты и депутаты у нас всей стране жизнь испортили
Цитата:
ACROS:
И на фоне КОМПАНЕЙЩИНЫ по поводу якобы ДЕФИЦИТА электроэнергии и ОСТРОЙ потребности в строительстве АЭС, возникает СОМНЕНИЯ приводящие к далеко идущим выводам.
И на фоне КОМПАНЕЙЩИНЫ по поводу якобы ДЕФИЦИТА электроэнергии и ОСТРОЙ потребности в строительстве АЭС, возникает СОМНЕНИЯ приводящие к далеко идущим выводам.
Кстати да
По всей стране дефицит
И надо АЭС строить
А у нас тут ещё меньше стали потреблять
Экономическое чудо ее богу
Цитата:
ACROS:
Или как обычно: казахское враньё и приписки
Или как обычно: казахское враньё и приписки
Что-то у вас мания какая-то нездоровая
Любой вопрос переводить в национальный аспект
То казахская статистика то казахское враньё
Эдак так договоритесь до статьи 174
Мало ли чё вам завтра в голову взбредёт сравнить на нац основе
У русских агрессивные войны в менталитете?
А у словаков и венгров лицемерное потребление дешёвого газа?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7287
Re: Повлиял ли перевод времени на объёмы потребляемой...
Отправлено: 17.12.24 - 17:50
Если учитывать что ПО ул Качарской в Рудном целый день горят улиные фонари (это только я заметил, а таковых почти каждая вторая улица) то вероятно экономия будет ещё больше
Повлиял ли перевод времени на объёмы потребляемой электроэнергии? На вопрос ответил вице-министр на встрече в Костанае
Отправлено: 17.12.24 - 18:57
Цитата:
Вы наверное уже и забыли ,что были в первых рядах этих страдальцев,разве не из за вашего нытья началась вся эта эпопея с переводом?
Ведь это вам не хватало солнца в 7 утра без которого вы не можете проснуться.
Кстати я узнавал оказвается в 8 утра сейчас то же темно,так за что боролись то?
Skeptic:
и все эти "страдальцы" на тему "верните нам солнце" так же начнут успокаиваться.
и все эти "страдальцы" на тему "верните нам солнце" так же начнут успокаиваться.
Вы наверное уже и забыли ,что были в первых рядах этих страдальцев,разве не из за вашего нытья началась вся эта эпопея с переводом?
Ведь это вам не хватало солнца в 7 утра без которого вы не можете проснуться.
Кстати я узнавал оказвается в 8 утра сейчас то же темно,так за что боролись то?
Повлиял ли перевод времени на объёмы потребляемой электроэнергии? На вопрос ответил вице-министр на встрече в Костанае
Отправлено: 17.12.24 - 19:55
Цитата:
Я вижу, вы так ничего и не поняли.
Мы добивались возвращения нашей области в часовой пояс UTC+5.
Мы это получили. Так что у нас нет повода страдать. А вернут нам пояс UTC+4, будет ещё лучше.
А то, что чиновники ввели этот пояс на весь Казахстан - другая тема.
И ещё. В поясе UTC+5 находится ВСЯ восточная половина Казахстана, кроме ВКО. То есть, они сейчас живут в своём идеальном времени.
Но "страдают" из-за того, что зимой по вечерам темно. Странно. Как будто эта зима в их жизни первая и они не знали, что зимой срлнце заходит раньше, чем летом.
Добринцофф:
Я вижу, вы так ничего и не поняли.
Мы добивались возвращения нашей области в часовой пояс UTC+5.
Мы это получили. Так что у нас нет повода страдать. А вернут нам пояс UTC+4, будет ещё лучше.
А то, что чиновники ввели этот пояс на весь Казахстан - другая тема.
И ещё. В поясе UTC+5 находится ВСЯ восточная половина Казахстана, кроме ВКО. То есть, они сейчас живут в своём идеальном времени.
Но "страдают" из-за того, что зимой по вечерам темно. Странно. Как будто эта зима в их жизни первая и они не знали, что зимой срлнце заходит раньше, чем летом.
Re: Повлиял ли перевод времени на объёмы потребляемой...
Отправлено: 17.12.24 - 20:02
Цитата:
При чём тут эта статья: - за уши можно притянут ВСЁ что угодно: - английская поговорка - немецкое качество - китайский синдром - русская смекалка- египетская сила- казахская статистика - казахские понты - ВСЁ логично и ВСЁ естественно, как говориться - в ЦВЕТ.
abaika95:
Любой вопрос[/quote
Почему - ЛЮБОЙ ?? - только там где - ВРАНЬЁ. По поголовью- ВРАНЬЁ; по урожайности - тоже ВРАНЬЁ.
Тут тоже самое, про ОДНО и ТО же: - один говорит- РАСТЁМ, другой говорит- НЕТ, на месте стоите. Наверное - обратно же- ВРАНЬЁ.
abaika95:
То казахская статистика то казахское враньё
То казахская статистика то казахское враньё
При чём тут эта статья: - за уши можно притянут ВСЁ что угодно: - английская поговорка - немецкое качество - китайский синдром - русская смекалка- египетская сила- казахская статистика - казахские понты - ВСЁ логично и ВСЁ естественно, как говориться - в ЦВЕТ.
abaika95:
Любой вопрос[/quote
Почему - ЛЮБОЙ ?? - только там где - ВРАНЬЁ. По поголовью- ВРАНЬЁ; по урожайности - тоже ВРАНЬЁ.
Тут тоже самое, про ОДНО и ТО же: - один говорит- РАСТЁМ, другой говорит- НЕТ, на месте стоите. Наверное - обратно же- ВРАНЬЁ.
Повлиял ли перевод времени на объёмы потребляемой электроэнергии? На вопрос ответил вице-министр на встрече в Костанае
Отправлено: 17.12.24 - 20:03
Цитата:
Такое чувство что вы всё время про себя пишите.Вы когда начинали весь этот геморой,разве не знали что зимой солнце утром встаёт позже,а садиться раньше?
Подождать до весны не могли?
Skeptic:
Но "страдают" из-за того, что зимой по вечерам темно. Странно. Как будто эта зима в их жизни первая и они не знали, что зимой солнце заходит раньше, чем летом.
Но "страдают" из-за того, что зимой по вечерам темно. Странно. Как будто эта зима в их жизни первая и они не знали, что зимой солнце заходит раньше, чем летом.
Такое чувство что вы всё время про себя пишите.Вы когда начинали весь этот геморой,разве не знали что зимой солнце утром встаёт позже,а садиться раньше?
Подождать до весны не могли?
Повлиял ли перевод времени на объёмы потребляемой электроэнергии? На вопрос ответил вице-министр на встрече в Костанае
Отправлено: 17.12.24 - 20:09
Цитата:
Чем лучше ,что в декабре сумерки будут начинаться в 3 часа дня,а в 4 будет ночь,а летом в 3 часа ночи будет сиять солнце?
Кому лучше, пенсам которым больше делать нечего и они ложаться спать вместе с закатом,а просыпаються в 4 утра с первыми лучами солнца х\з зачем?
Skeptic:
А вернут нам пояс UTC+4, будет ещё лучше.
А вернут нам пояс UTC+4, будет ещё лучше.
Чем лучше ,что в декабре сумерки будут начинаться в 3 часа дня,а в 4 будет ночь,а летом в 3 часа ночи будет сиять солнце?
Кому лучше, пенсам которым больше делать нечего и они ложаться спать вместе с закатом,а просыпаються в 4 утра с первыми лучами солнца х\з зачем?
Повлиял ли перевод времени на объёмы потребляемой электроэнергии? На вопрос ответил вице-министр на встрече в Костанае
Отправлено: 17.12.24 - 20:17
Цитата:
Недавно прочитал что основные ВИНОВНИКИ перевода часовых стрелок, не наши доморощенные и послушные депутаты и псевдоучённые, а ЗАРУБЕЖНЫЕ консультанты, конкретно какой то "Альянс за естественное время" созданный в 2020 году который КОНСУЛЬТИРУЕТ правительство за БЕШЕННЫЕ деньги по любым вопросам и в том числе и по вопросу перевода часовой стрелки, назвав это: "..тариф в обмен на инвестиции...", то есть была цель: - превратить население в источник финансирования энергетики.
[Исправлено: ACROS, 17.12.2024 - 21:19]
Добринцофф:
.Вы когда начинали весь этот геморой,
.Вы когда начинали весь этот геморой,
Недавно прочитал что основные ВИНОВНИКИ перевода часовых стрелок, не наши доморощенные и послушные депутаты и псевдоучённые, а ЗАРУБЕЖНЫЕ консультанты, конкретно какой то "Альянс за естественное время" созданный в 2020 году который КОНСУЛЬТИРУЕТ правительство за БЕШЕННЫЕ деньги по любым вопросам и в том числе и по вопросу перевода часовой стрелки, назвав это: "..тариф в обмен на инвестиции...", то есть была цель: - превратить население в источник финансирования энергетики.
[Исправлено: ACROS, 17.12.2024 - 21:19]
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