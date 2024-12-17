Отправлено: - 17:37

ACROS:

Правильно ответил зам: - он приехал в Костанай и отвечает конкретно по Костанаю и брифинг проходит в Кустанае. Зачем жителям Костаная: "..мир во всём мире...".

ACROS:

И на фоне КОМПАНЕЙЩИНЫ по поводу якобы ДЕФИЦИТА электроэнергии и ОСТРОЙ потребности в строительстве АЭС, возникает СОМНЕНИЯ приводящие к далеко идущим выводам.

ACROS:

Или как обычно: казахское враньё и приписки

Цитата:Тоесть когда активисты из Костаная требуют петициями время единое по всей стране а потом их поддерживают депутаты от Костанайской области у министра вопросов нет?А тут он только локально отчитываетсяТипа зачем костанаю знать результаты соц эксперимента по стране?Нет это так не работаетОн должен был именно по всей стране отчитатьсяРаз активисты и депутаты у нас всей стране жизнь испортилиЦитата:Кстати даПо всей стране дефицитИ надо АЭС строитьА у нас тут ещё меньше стали потреблятьЭкономическое чудо ее богуЦитата:Что-то у вас мания какая-то нездороваяЛюбой вопрос переводить в национальный аспектТо казахская статистика то казахское враньёЭдак так договоритесь до статьи 174Мало ли чё вам завтра в голову взбредёт сравнить на нац основеУ русских агрессивные войны в менталитете?А у словаков и венгров лицемерное потребление дешёвого газа?