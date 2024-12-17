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Повлиял ли перевод времени на объёмы потребляемой электроэнергии? На вопрос ответил вице-министр на встрече в Костанае
Повлиял ли перевод времени на объёмы потребляемой электроэнергии? На вопрос ответил вице-министр на встрече в Костанае
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