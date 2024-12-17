Отправлено: - 13:45

Давайте я факты приведу, - сказал Арымбек. - За 2022 год в Костанайской области потребление электроэнергии составило

Цитата:Зачем по Костанайской?Приведи пример по вко и Алматинской области где темнеть стало чуть ли не на 2 часа раньшеОсобенно важно количество потребления на предприятиях