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≡ Повлиял ли перевод времени на объёмы потребляемой электроэнергии? На вопрос ответил вице-министр на встрече в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50739
Повлиял ли перевод времени на объёмы потребляемой электроэнергии? На вопрос ответил вице-министр на встрече в Костанае
Отправлено: 17.12.24 - 13:43
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Встреча вице-министра энергетики Кудайбергена АРЫМБЕКА с населением прошла сегодня в зале для совещаний областного акимата. Отвечая на вопросы корреспондента "НГ", он привел данные о потреблении электроэнергии за три года.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1881
Re: Повлиял ли перевод времени на объёмы потребляемой...
Отправлено: 17.12.24 - 13:43
#1
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Через неделю день начнёт удлинняться и все эти "страдальцы" на тему "верните нам солнце" так же начнут успокаиваться.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17285
Re: Повлиял ли перевод времени на объёмы потребляемой...
Отправлено: 17.12.24 - 13:45
#2
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Цитата:
Давайте я факты приведу, - сказал Арымбек. - За 2022 год в Костанайской области потребление электроэнергии составило 

Зачем по Костанайской?
Приведи пример по вко и Алматинской области где темнеть стало чуть ли не на 2 часа раньше
Особенно важно количество потребления на предприятиях
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