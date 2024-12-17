Отправлено: - 11:47

maxsaf:

Даже назика убрали Природа очистилась

maxsaf:

Абулхаира убрали

saba:

При мне его не было в школе

Цитата:Цитата:Цитата:Всё течёт - и всё меняется: я в школе даже и не знал про Абулхаира- наверное в те века был обыкновенным бандитом с большой дороги, потом историю ПЕРЕОСМЫСЛИЛИ и повесили его портреты: сейчас за ТРИДЦАТИЛЕТНИЮ независимость приведшую Казахстан к Кантару и Желтоксану убирают портреты Назарбаева и даже его памятники:- погодите лет через 30-50 ПЕРЕОСМЫСЛЯТ И будут обратно вешать и он окажеться таким же героем как и Абулхаир - вспомнят и его детище ЕАЭС и его лекции на эту тему в МГУ и прочие его мнимые и явные заслуги.Раньше в 50-60-е годы во времена академика Вавилова, среди учёных-кукурузников был лозунг - "..Генетика - продажная женщина империализма..", в наши времена, очевидно будет и актуальным такой современный лозунг: "..история - женщина с низкой социальной ответственностью...."