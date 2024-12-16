Три человека погибли в ДТП на трассе в Костанайской области
Отправлено: 16.12.24 - 21:20
Еще трое с различными травмами были госпитализированы. Авария, в результате которой скончалось несколько человек, произошла сегодня днем, 16 декабря, на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган. Читать новость
Для тех кто незнает. Это такая приблуда, она пишет с какой скоростью ты едешь. И самое главное сколько времени ты сегодня спал и даже сколько времени ты спал месяц назад. Инфа сохраняется на большие сроки. . В Европах штраф за такие опасные нарушения около 3000евро.в зависимости от тяжести нарушения. Я думаю что в Европе всех наших алтфардистов в тюрьму посадили бы. Штраф врятли прокатил бы, за такое что они у нас вытворяют.
Полиция конечно разберётся - но, рыба гниёт с головы: - аварии, ДТП и прочее- это всё последствия -КТО ТО ведь принял решение о допуске этих Альфардов- конструкторов с праворулькой к допуску в качестве такси или авто для перевозки людей. Вот ОН и должен нести наказание по принципу - НЕОТВРАТИМОСТИ.
Насколько я знаю, специального разрешения не нужно! Да и не в машинах дело, а в голове! Остальные бусики меньше гоняют? Просто Альфардов сейчас большинство среди более или менее свежих микроавтобусов. Попробуй купи WV Transporter , тех же лет, без штанов останешься!
Да. Остальные так ездить физически не могут. А даже если и могут то в них ездить с такими скоростями элементарно страшно. Альфард же типа премиальный микроавтобус, соответственно звукоизоляция должна быть на уровне. А значит не слышно как двигатель усирается на 4000х оборотах в минуту, при этом бодренько без ощутимого напряга раскручиваясь до этих оборотов. А если у него еще 3.5 литра объема то и четырех тысяч не нужно. Не исключаю также что в угоду комфорту там конструкция ходовой части способствует плавности хода вместе с тем ухудшая управляемость. Из-за сочетания этих факторов чрезмерного комфорта у водителя может возникать иллюзия избыточной безопасности.
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