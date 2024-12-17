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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 25604
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.24 - 09:59
Цитата:
А Абулхаира убрали? )
abaika95:
Сделали Портретов Сталин и путина у нас нет Даже назика убрали Природа очистилась В этом и смысл дня независимости от различных портретиков
Сделали Портретов Сталин и путина у нас нет Даже назика убрали Природа очистилась В этом и смысл дня независимости от различных портретиков
А Абулхаира убрали? )
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.24 - 10:30
Цитата:
При мне его не было в школе и когда родителем заходил не было, сейчас повода нет в школу заходить, да и не пустят. У нас как будто режим контртеррористической операции, везде охрана, надо,не надо.
maxsaf:
Абулхаира убрали? )
Абулхаира убрали? )
При мне его не было в школе и когда родителем заходил не было, сейчас повода нет в школу заходить, да и не пустят. У нас как будто режим контртеррористической операции, везде охрана, надо,не надо.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.24 - 11:22
Цитата:
Портретов Абулхаира при жизни тоже не было в школах, а Саба ещё живой- дай Бог ему сто лет жизни.
maxsaf:
Его портреты висят в школах, а ваши - нет.
Его портреты висят в школах, а ваши - нет.
Портретов Абулхаира при жизни тоже не было в школах, а Саба ещё живой- дай Бог ему сто лет жизни.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.24 - 11:29
Цитата:
На какую тему: - про походы в магазин; про готовку еды и беша; про цены в .олнечном; про геройски погибшего племянника; или про баню в деревне ???
Цитата:
Тогда выходит что 111 проиграл битву Максу ??? или проиграв сражение он копит силы для победы в войне ??
Vit:
ставят лайки за его лекции.
ставят лайки за его лекции.
На какую тему: - про походы в магазин; про готовку еды и беша; про цены в .олнечном; про геройски погибшего племянника; или про баню в деревне ???
Цитата:
saba:
нет Максаф с компанией?
нет Максаф с компанией?
Тогда выходит что 111 проиграл битву Максу ??? или проиграв сражение он копит силы для победы в войне ??
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.24 - 11:38
Цитата:
Рахмет!
ACROS:
Саба ещё живой- дай
Саба ещё живой- дай
Рахмет!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.24 - 11:42
Цитата:
Это вопрос на который у меня нет ответа! Видно , что Макс страдает без Марика, а вот какие чувства у Марика без Макса мне неведомо! В Инстаграм мне лень заходить!
ACROS:
111 проиграл битву Максу
111 проиграл битву Максу
Это вопрос на который у меня нет ответа! Видно , что Макс страдает без Марика, а вот какие чувства у Марика без Макса мне неведомо! В Инстаграм мне лень заходить!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.24 - 11:47
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Всё течёт - и всё меняется: я в школе даже и не знал про Абулхаира- наверное в те века был обыкновенным бандитом с большой дороги, потом историю ПЕРЕОСМЫСЛИЛИ и повесили его портреты: сейчас за ТРИДЦАТИЛЕТНИЮ независимость приведшую Казахстан к Кантару и Желтоксану убирают портреты Назарбаева и даже его памятники:- погодите лет через 30-50 ПЕРЕОСМЫСЛЯТ И будут обратно вешать и он окажеться таким же героем как и Абулхаир - вспомнят и его детище ЕАЭС и его лекции на эту тему в МГУ и прочие его мнимые и явные заслуги.
Раньше в 50-60-е годы во времена академика Вавилова, среди учёных-кукурузников был лозунг - "..Генетика - продажная женщина империализма..", в наши времена, очевидно будет и актуальным такой современный лозунг: "..история - женщина с низкой социальной ответственностью...."
maxsaf:
Даже назика убрали Природа очистилась
Даже назика убрали Природа очистилась
Цитата:
maxsaf:
Абулхаира убрали
Абулхаира убрали
Цитата:
saba:
При мне его не было в школе
При мне его не было в школе
Всё течёт - и всё меняется: я в школе даже и не знал про Абулхаира- наверное в те века был обыкновенным бандитом с большой дороги, потом историю ПЕРЕОСМЫСЛИЛИ и повесили его портреты: сейчас за ТРИДЦАТИЛЕТНИЮ независимость приведшую Казахстан к Кантару и Желтоксану убирают портреты Назарбаева и даже его памятники:- погодите лет через 30-50 ПЕРЕОСМЫСЛЯТ И будут обратно вешать и он окажеться таким же героем как и Абулхаир - вспомнят и его детище ЕАЭС и его лекции на эту тему в МГУ и прочие его мнимые и явные заслуги.
Раньше в 50-60-е годы во времена академика Вавилова, среди учёных-кукурузников был лозунг - "..Генетика - продажная женщина империализма..", в наши времена, очевидно будет и актуальным такой современный лозунг: "..история - женщина с низкой социальной ответственностью...."
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.24 - 12:09
Цитата:
saba: что Макс страдает без Марика,Марик ещё больше страдает и скучает без Максафа. Щас нагуляется блудный сын в инсте и вернётся))
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.24 - 13:14
Цитата:
ACROS: На какую тему: -Меня нету в инсте. Думаю все темы там Марик поднял. В новых ярких цветах. Новая аудитория скорей всего с восторгом приняла и магазины, пивасы, беш, шашлыки из духовки итд. А в знак благодарности лайки)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4146
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.24 - 13:23
Цитата:
Шарль де Голль говорил: «Ни одна страна без атомной бомбы не имеет полного основания считать себя независимой»
saba:
Я скажу, так, я рад, что мы независимы!
Я скажу, так, я рад, что мы независимы!
Шарль де Голль говорил: «Ни одна страна без атомной бомбы не имеет полного основания считать себя независимой»
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17285
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.24 - 13:42
Цитата:
Незнаю
Давно в классах истории не был
Не убрали наверно
Пусть висит в назидание
Как опасно дружить с региональными державами Цитата:
А что тут была битва?
Вроде 111 не смотря ни на кого тащил сюда антироссийские новости из телеграмма
От чего русские патриоты с Канады и Германии сильно верещали и корежились от неудобной правды)
Цитата:
У России есть атомная бомба и чё дальше?
Вся элита в России британская
Капитал весь на западе оказался
Дронов нет что приходится с Ираном сюсюкаться
И даже солдат уже в северной Корее выпрашивают
Чё это на независимость то с ядерной бомбой такая?))
maxsaf:
Абулхаира убрали? )
Абулхаира убрали? )
Незнаю
Давно в классах истории не был
Не убрали наверно
Пусть висит в назидание
Как опасно дружить с региональными державами Цитата:
ACROS:
Тогда выходит что 111 проиграл битву Максу ?
Тогда выходит что 111 проиграл битву Максу ?
А что тут была битва?
Вроде 111 не смотря ни на кого тащил сюда антироссийские новости из телеграмма
От чего русские патриоты с Канады и Германии сильно верещали и корежились от неудобной правды)
Цитата:
таноми52:
Шарль де Голль говорил: «Ни одна страна без атомной бомбы не имеет полного основания считать себя независимой»
Шарль де Голль говорил: «Ни одна страна без атомной бомбы не имеет полного основания считать себя независимой»
У России есть атомная бомба и чё дальше?
Вся элита в России британская
Капитал весь на западе оказался
Дронов нет что приходится с Ираном сюсюкаться
И даже солдат уже в северной Корее выпрашивают
Чё это на независимость то с ядерной бомбой такая?))
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