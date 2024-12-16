Отправлено: - 12:05

сайлау курманов:

больше работали

Цитата:Любой министр или его замы, должны ПРОЙТИ через ПРАКТИЧЕСКУЮ работу в ПОЛЕ: - например министр с/х и его вице-замы должны проработать и в поле и на ферме не менее- 10 лет, и только после этого он ГОТОВ к вышестоящим работам и должностям ( так по положению было в номенклатурных инструкциях советского периода.)Я думаю - сам характер и объем работ по видам, остался такой же как и при Советах.