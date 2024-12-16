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≡ Вице-министр энергетики встретится с населением Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50739
Вице-министр энергетики встретится с населением Костаная
Отправлено: 16.12.24 - 13:26
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Рабочая поездка вице-министра энергетики Республики Казахстан Кудайбергена Арымбека в Костанай состоится во вторник, 17 декабря. В рамках поездки планируется встреча с населением города и личный прием граждан.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
7284
Re: Вице-министр энергетики встретится с населением Костаная
Отправлено: 16.12.24 - 13:26
#1
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Не мое дело конечно,но бросается в глаза,что молодые министры такие пухленькие и холеные,кто бы им подсказал чтобы меньше бешбармачили,а больше работали
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6975
Re: Вице-министр энергетики встретится с населением Костаная
Отправлено: 17.12.24 - 12:05
#2
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Цитата:
сайлау курманов:
больше работали


Любой министр или его замы, должны ПРОЙТИ через ПРАКТИЧЕСКУЮ работу в ПОЛЕ: - например министр с/х и его вице-замы должны проработать и в поле и на ферме не менее- 10 лет, и только после этого он ГОТОВ к вышестоящим работам и должностям ( так по положению было в номенклатурных инструкциях советского периода.)
Я думаю - сам характер и объем работ по видам, остался такой же как и при Советах.
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