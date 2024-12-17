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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
Страница 8 из 8«1...678
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25604
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.24 - 09:59
#106
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Цитата:
abaika95:
Сделали Портретов Сталин и путина у нас нет Даже назика убрали Природа очистилась В этом и смысл дня независимости от различных портретиков

А Абулхаира убрали? )
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6367
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.24 - 10:30
#107
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Цитата:
maxsaf:
Абулхаира убрали? )

При мне его не было в школе и когда родителем заходил не было, сейчас повода нет в школу заходить, да и не пустят. У нас как будто режим контртеррористической операции, везде охрана, надо,не надо.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6975
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.24 - 11:22
#108
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Цитата:
maxsaf:
Его портреты висят в школах, а ваши - нет.


Портретов Абулхаира при жизни тоже не было в школах, а Саба ещё живой- дай Бог ему сто лет жизни.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6975
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.24 - 11:29
#109
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Цитата:
Vit:
ставят лайки за его лекции.


На какую тему: - про походы в магазин; про готовку еды и беша; про цены в .олнечном; про геройски погибшего племянника; или про баню в деревне ???



Цитата:
saba:
нет Максаф с компанией?



Тогда выходит что 111 проиграл битву Максу ??? или проиграв сражение он копит силы для победы в войне ??
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6367
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.24 - 11:38
#110
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Цитата:
ACROS:
Саба ещё живой- дай

Рахмет!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6367
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.24 - 11:42
#111
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Цитата:
ACROS:
111 проиграл битву Максу

Это вопрос на который у меня нет ответа! Видно , что Макс страдает без Марика, а вот какие чувства у Марика без Макса мне неведомо! В Инстаграм мне лень заходить!
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6975
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.24 - 11:47
#112
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Цитата:
maxsaf:
Даже назика убрали Природа очистилась

Цитата:
maxsaf:
Абулхаира убрали

Цитата:
saba:
При мне его не было в школе


Всё течёт - и всё меняется: я в школе даже и не знал про Абулхаира- наверное в те века был обыкновенным бандитом с большой дороги, потом историю ПЕРЕОСМЫСЛИЛИ и повесили его портреты: сейчас за ТРИДЦАТИЛЕТНИЮ независимость приведшую Казахстан к Кантару и Желтоксану убирают портреты Назарбаева и даже его памятники:- погодите лет через 30-50 ПЕРЕОСМЫСЛЯТ И будут обратно вешать и он окажеться таким же героем как и Абулхаир - вспомнят и его детище ЕАЭС и его лекции на эту тему в МГУ и прочие его мнимые и явные заслуги.
Раньше в 50-60-е годы во времена академика Вавилова, среди учёных-кукурузников был лозунг - "..Генетика - продажная женщина империализма..", в наши времена, очевидно будет и актуальным такой современный лозунг: "..история - женщина с низкой социальной ответственностью...."
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15818
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.24 - 12:09
#113
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Цитата:
saba: что Макс страдает без Марика,
Марик ещё больше страдает и скучает без Максафа. Щас нагуляется блудный сын в инсте и вернётся))
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15818
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.24 - 13:14
#114
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Цитата:
ACROS: На какую тему: -
Меня нету в инсте. Думаю все темы там Марик поднял. В новых ярких цветах. Новая аудитория скорей всего с восторгом приняла и магазины, пивасы, беш, шашлыки из духовки итд. А в знак благодарности лайки)
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4146
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.24 - 13:23
#115
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Цитата:
saba:
Я скажу, так, я рад, что мы независимы!


Шарль де Голль говорил: «Ни одна страна без атомной бомбы не имеет полного основания считать себя независимой»
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17285
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 17.12.24 - 13:42
#116
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Цитата:
maxsaf:
Абулхаира убрали? )

Незнаю
Давно в классах истории не был
Не убрали наверно
Пусть висит в назидание
Как опасно дружить с региональными державами Цитата:
ACROS:
Тогда выходит что 111 проиграл битву Максу ?

А что тут была битва?
Вроде 111 не смотря ни на кого тащил сюда антироссийские новости из телеграмма
От чего русские патриоты с Канады и Германии сильно верещали и корежились от неудобной правды)
Цитата:
таноми52:
Шарль де Голль говорил: «Ни одна страна без атомной бомбы не имеет полного основания считать себя независимой»

У России есть атомная бомба и чё дальше?
Вся элита в России британская
Капитал весь на западе оказался
Дронов нет что приходится с Ираном сюсюкаться
И даже солдат уже в северной Корее выпрашивают
Чё это на независимость то с ядерной бомбой такая?))
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