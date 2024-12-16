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≡ Три человека погибли в ДТП на трассе в Костанайской области
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50735
Три человека погибли в ДТП на трассе в Костанайской области
Отправлено: 16.12.24 - 21:20
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Еще трое с различными травмами были госпитализированы. Авария, в результате которой скончалось несколько человек, произошла сегодня днем, 16 декабря, на трассе Костанай-Аулиеколь-Сурган.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2161
Re: Три человека погибли в ДТП на трассе в Костанайской области
Отправлено: 16.12.24 - 21:20
#1
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Цитата:
Известно, что все погибшие находились в автомобиле «Тойота Альфард».

Источник:



Опять камикадзе на Альфардах.. Вот на эти машинам впору ставить тахографы которые автоматический скидывают в ДЛ о нарушений режима скорости.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15813
Три человека погибли в ДТП на трассе в Костанайской области
Отправлено: 16.12.24 - 21:42
#2
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Онлайн тахографы. Возможно это будет решением. Ну скорей всего ещё не скоро к этому придём.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15813
Три человека погибли в ДТП на трассе в Костанайской области
Отправлено: 16.12.24 - 21:58
#3
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Для тех кто незнает.
Это такая приблуда, она пишет с какой скоростью ты едешь. И самое главное сколько времени ты сегодня спал и даже сколько времени ты спал месяц назад. Инфа сохраняется на большие сроки. . В Европах штраф за такие опасные нарушения около 3000евро.в зависимости от тяжести нарушения. Я думаю что в Европе всех наших алтфардистов в тюрьму посадили бы. Штраф врятли прокатил бы, за такое что они у нас вытворяют.

[Исправлено: Vit, 16.12.2024 - 21:59]
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6968
Re: Три человека погибли в ДТП на трассе в Костанайской области
Отправлено: 16.12.24 - 22:59
#4
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Цитата:
Vit:
за такое что они у нас вытворяют.


Полиция конечно разберётся - но, рыба гниёт с головы: - аварии, ДТП и прочее- это всё последствия -КТО ТО ведь принял решение о допуске этих Альфардов- конструкторов с праворулькой к допуску в качестве такси или авто для перевозки людей.
Вот ОН и должен нести наказание по принципу - НЕОТВРАТИМОСТИ.
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