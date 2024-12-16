Отправлено: - 15:58

Хроника обретения и начала исследований тургайских геоглифов - грандиозного памятника цивилизации

Дмитрий Дей упорно пытается привлечь внимание к своей находке поистине всемирного значения уже 16 лет

Недалеко - памятник султану Бейбарысу.





Дмитрий ДЕЙ смотрит дома программу «Пирамиды, мумии и гробницы» на канале Discovery. «Хм, а ведь пирамиды должны быть везде, - рассуждает он, -

Цитата:Боюсь представить сколько таких холмиков от днепра до Алтая в степи ещё)Цитата:У человека смысл жизни в этом)Только его хобби интересно пока только ему)Цитата:Учитывая что Бейбарс больше крымский татарин чем казах)Цитата:ЛогичноКак везде должны быть Эйфелевы башни)