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Восьмые чудеса света - Как копии мировых шедевров в степи на юге Костанайской области привлекут внимание к тургайским геоглифам
Восьмые чудеса света - Как копии мировых шедевров в степи на юге Костанайской области привлекут внимание к тургайским геоглифам
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50735
Восьмые чудеса света - Как копии мировых шедевров в степи на юге Костанайской области привлекут внимание к тургайским геоглифам
Отправлено: 16.12.24 - 15:58
Меценат и путешественник вложил свыше 2,5 млрд тенге в мемориальный комплекс, который призван привлечь мировое внимание к геометрическим фигурам, сложенным неизвестными строителями древности из земляных насыпей.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17281
Re: Восьмые чудеса света - Как копии мировых шедевров в степи на...
Отправлено: 16.12.24 - 15:58
Цитата:
Боюсь представить сколько таких холмиков от днепра до Алтая в степи ещё)
Цитата:
У человека смысл жизни в этом)
Только его хобби интересно пока только ему)
Цитата:
Учитывая что Бейбарс больше крымский татарин чем казах)
Цитата:
Логично
Как везде должны быть Эйфелевы башни)
Хроника обретения и начала исследований тургайских геоглифов - грандиозного памятника цивилизации
Боюсь представить сколько таких холмиков от днепра до Алтая в степи ещё)
Цитата:
Дмитрий Дей упорно пытается привлечь внимание к своей находке поистине всемирного значения уже 16 лет
У человека смысл жизни в этом)
Только его хобби интересно пока только ему)
Цитата:
Недалеко - памятник султану Бейбарысу.
Учитывая что Бейбарс больше крымский татарин чем казах)
Цитата:
Дмитрий ДЕЙ смотрит дома программу «Пирамиды, мумии и гробницы» на канале Discovery. «Хм, а ведь пирамиды должны быть везде, - рассуждает он, -
Логично
Как везде должны быть Эйфелевы башни)
(Полноправные пользователи)
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- 14.11.13
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- 90
Re: Восьмые чудеса света - Как копии мировых шедевров в степи на...
Отправлено: 16.12.24 - 16:05
Приятно читать такие статьи. Побольше бы таких людей!
Re: Восьмые чудеса света - Как копии мировых шедевров в степи на...
Отправлено: 16.12.24 - 16:49
Цитата:
Я же говорю, Абайка нигилист, даже более того Баба Яга, которая как известно против, извините, если обидел! Дело не в том сколько таких геоглифов в мире, дело в том, что это есть у нас и это наша история и это интересно! Браво энтузиастам, на них держится прогресс!
abaika95:
Боюсь представить
Боюсь представить
Я же говорю, Абайка нигилист, даже более того Баба Яга, которая как известно против, извините, если обидел! Дело не в том сколько таких геоглифов в мире, дело в том, что это есть у нас и это наша история и это интересно! Браво энтузиастам, на них держится прогресс!
Re: Восьмые чудеса света - Как копии мировых шедевров в степи на...
Отправлено: 16.12.24 - 16:57
Цитата:
Бейбарс-мамлюк, человек без роду и племени, к какой бы этнической группе он изначально не принадлежал! И меня умиляет эта тенденция выискивать у громких имён прошлого, какую либо толику принадлежности к нам, неважно какой бы кровавый след в истории он не оставил. Чт сделал Бейбарс или Чингисхан для развития Казахстана или территории,на которой сейчас находится Казахстан? Ответ ": Ничего"!В случае с Чингисханом даже хуже того, частичное истребление наших предков! Я бы уже тогда лучше за уши к казахам притягивал бы сына(или не сына) Потрясателя Вселенной Джучи и его потомков, вот они уже реально сыграли большую роль в развитии нашей страны!
abaika95:
Бейбарс больше крымский татарин чем казах)
Бейбарс больше крымский татарин чем казах)
Бейбарс-мамлюк, человек без роду и племени, к какой бы этнической группе он изначально не принадлежал! И меня умиляет эта тенденция выискивать у громких имён прошлого, какую либо толику принадлежности к нам, неважно какой бы кровавый след в истории он не оставил. Чт сделал Бейбарс или Чингисхан для развития Казахстана или территории,на которой сейчас находится Казахстан? Ответ ": Ничего"!В случае с Чингисханом даже хуже того, частичное истребление наших предков! Я бы уже тогда лучше за уши к казахам притягивал бы сына(или не сына) Потрясателя Вселенной Джучи и его потомков, вот они уже реально сыграли большую роль в развитии нашей страны!
Re: Восьмые чудеса света - Как копии мировых шедевров в степи на...
Отправлено: 16.12.24 - 17:03
А в общем огромное уважение и большое спасибо и Сапару Искакову и Дмитрию Дню за их деятельность! Может быть я и не разделяю их методы с привлечением вторичных "чудес света", но в любом случае сумма инвестиций Г-на Искакову впечатляет и сумма усилии Г-на Дмитрия Дея тоже! В хорошем смысле слова упертые люди желаю только успеха в их делах!
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
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- 6968
Re: Восьмые чудеса света - Как копии мировых шедевров в степи на...
Отправлено: 16.12.24 - 21:26
Цитата:
Я тоже: - молодцы.
Меня впечятляет сумма его вложении: - конечно он бизнесмен, и в будущем ожидает от этого некую прибыль, но всё равно молодец - в глухой и Богом забытой степи строит тур.комплекс с неизвестным финалом, а не в Астане пару кабаков с твёрдым доходом.
saba:
Сапару Искакову и Дмитрию Дню за их деятельность!
Сапару Искакову и Дмитрию Дню за их деятельность!
Я тоже: - молодцы.
Меня впечятляет сумма его вложении: - конечно он бизнесмен, и в будущем ожидает от этого некую прибыль, но всё равно молодец - в глухой и Богом забытой степи строит тур.комплекс с неизвестным финалом, а не в Астане пару кабаков с твёрдым доходом.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6968
Re: Восьмые чудеса света - Как копии мировых шедевров в степи на...
Отправлено: 16.12.24 - 21:37
Цитата:
Строит он для кого:?? - я так думаю - в первую очередь для западных туристов- те которые принесут не тенге, а даллары- значит надо сделать МОЩНЫЙ бытовой сервис- эти древние холмы само собой там уже ничего не поправишь и не переделаешь, и ничего не надо делать, но после поездки к этим холмикам западному туристу нужен - первоклассные туалет, душ, кафе, интернет и все блага цивилизации и самое главное- НЕ ХАМСКОЕ отношение персонала.
Вот тогда этот бизнес-проект, а это в первую очередь так и есть - ОПРАВДАЕТСЯ.
saba:
вторичных "чудес света
вторичных "чудес света
Строит он для кого:?? - я так думаю - в первую очередь для западных туристов- те которые принесут не тенге, а даллары- значит надо сделать МОЩНЫЙ бытовой сервис- эти древние холмы само собой там уже ничего не поправишь и не переделаешь, и ничего не надо делать, но после поездки к этим холмикам западному туристу нужен - первоклассные туалет, душ, кафе, интернет и все блага цивилизации и самое главное- НЕ ХАМСКОЕ отношение персонала.
Вот тогда этот бизнес-проект, а это в первую очередь так и есть - ОПРАВДАЕТСЯ.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 25601
Re: Восьмые чудеса света - Как копии мировых шедевров в степи на...
Отправлено: 16.12.24 - 22:21
Цитата:
Планировали пирамиду, но решили, что и так сойдёт. "Проверять же все равно никто не станет" (с)
«Хм, а ведь пирамиды должны быть везде, - рассуждает он, - и в Казахстане тоже». Через Google Earth на его лаптопе казахстанских пирамид не нашлось. Внезапно километрах в четырёхстах к югу от Костаная он замечает гигантский (со стороной ок. 300 м, примерно с 12 футбольных полей) квадрат, состоящий из холмиков
Планировали пирамиду, но решили, что и так сойдёт. "Проверять же все равно никто не станет" (с)
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