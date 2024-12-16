Отправлено: - 22:59

Vit:

за такое что они у нас вытворяют.

Цитата:Полиция конечно разберётся - но, рыба гниёт с головы: - аварии, ДТП и прочее- это всё последствия -КТО ТО ведь принял решение о допуске этих Альфардов- конструкторов с праворулькой к допуску в качестве такси или авто для перевозки людей.Вот ОН и должен нести наказание по принципу - НЕОТВРАТИМОСТИ.