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Восьмые чудеса света - Как копии мировых шедевров в степи на юге Костанайской области привлекут внимание к тургайским геоглифам
Восьмые чудеса света - Как копии мировых шедевров в степи на юге Костанайской области привлекут внимание к тургайским геоглифам
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