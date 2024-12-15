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≡ Строительство Эйфелевой башни высотой 23 метра обсуждают в Лисаковске
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50734
Строительство Эйфелевой башни высотой 23 метра обсуждают в Лисаковске
Отправлено: 15.12.24 - 17:27
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- Предприниматели предлагают нам построить такую большую... типа Эйфелева башня. 23 метра высотой. Но мы еще думаем. Это будет как визитная карточка, как такой арт-объект, можно его так назвать? - сказал аким Лисаковска.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1325
Re: Строительство Эйфелевой башни высотой 23 метра обсуждают в...
Отправлено: 15.12.24 - 17:27
#1
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Эйфелева башня- визитка Лисаковска? Ничего более нелепого не встречал!
Профайл
s
* saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6358
Re: Строительство Эйфелевой башни высотой 23 метра обсуждают в...
Отправлено: 15.12.24 - 17:37
#2
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Цитата:
Дантист:
Ничего более нелепого не встречал!

Как то по детски всё это! И выглядит глуповато! На фоне Эйфелевой башни в Лисаковске наши костанайские Пегасы верх мудрости
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1599
Re: Строительство Эйфелевой башни высотой 23 метра обсуждают в...
Отправлено: 15.12.24 - 18:12
#3
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пусть сразу ЭКСПО-центр строят, чего мелочиться
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1325
Re: Строительство Эйфелевой башни высотой 23 метра обсуждают в...
Отправлено: 15.12.24 - 18:54
#4
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Цитата:
saba:
наши костанайские Пегасы верх мудрости

В точку! Теперь из Парижу приедут, увидят и захотят такие же под Эйфелевой башней поставить, как символ Парижа :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17281
Строительство Эйфелевой башни высотой 23 метра обсуждают в Лисаковске
Отправлено: 15.12.24 - 19:27
#5
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Аким лисаковска пошел в разнос чето после истории с вытрезвителем))
Во первых нужно что-то местное с ассоциацией
Памятник бутылке пива учитывая местный пивной завод))

В лисаковске полно немцев ещё
Часто родня из германии приезжает к местным тот же Рау каждый год свои владения ездит осматривать
Зачем там французский символ?
Поставьте что-нибудь немецкое
Темболее бары в лисаковске либо Баден Баден либо Беер Хаус названы))
Немецкий замок или башню немецкую поставьте)
Потом у русских Германии фотки в инсте будут с этим объектом
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1755
Re: Строительство Эйфелевой башни высотой 23 метра обсуждают в...
Отправлено: 15.12.24 - 20:25
#6
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Цитата:
abaika95:
В лисаковске полно немцев ещё Часто родня из германии приезжает к местным тот же Рау каждый год свои владения ездит осматривать Зачем там французский символ?


.....вот Абайка поддержу тебя нужно поставить памятник байервурст или тюрингервурст,смастерить мини Александр плятц,тогда местные немцы будут себя чувствовать как в фатерлянде....Цитата:
abaika95:
Беер Хаус

......беер по ихнему медведь будет Абайка как Беербок Медведева Козлова если перевести...а правельней бир хаус....если ещё проще гаштет.....
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1739
Re: Строительство Эйфелевой башни высотой 23 метра обсуждают в...
Отправлено: 16.12.24 - 14:55
#7
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Да постройте что нибудь свое) Придумайте вы какую нить свою " фишку", чтобы мы в Лисаковск поехали посмотреть и удивиться. И не только мы, но еще и граждане Франции к нам прикатили посмотреть ) :lol:
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