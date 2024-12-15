Отправлено: - 20:25

abaika95:

В лисаковске полно немцев ещё Часто родня из германии приезжает к местным тот же Рау каждый год свои владения ездит осматривать Зачем там французский символ?

abaika95:

Беер Хаус

Цитата:.....вот Абайка поддержу тебя нужно поставить памятник байервурст или тюрингервурст,смастерить мини Александр плятц,тогда местные немцы будут себя чувствовать как в фатерлянде....Цитата:......беер по ихнему медведь будет Абайка как Беербок Медведева Козлова если перевести...а правельней бир хаус....если ещё проще гаштет.....