Отправлено: - 13:36

Тот самый:

Едут-то не от блажи нашедшей - ищут как семью получше обеспечить, образование, медицину получше. Здесь с этим как минимум застой, а то и деградация. С экологией проблемы начинаются. Но на счёт людей все отмечают, что здесь они хорошие - только это и перевешивает наверняка, останавливает многих от переезда.

Цитата:Согласен, едут с целю улучшить свою жизнь и жизнь своих детей, вопрос в том смотря куда.