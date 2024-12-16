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≡ Феодор МАЦУКАТОВ: О ложке меда в бочке дегтя
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50734
Феодор МАЦУКАТОВ: О ложке меда в бочке дегтя
Отправлено: 16.12.24 - 12:06
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Только пересекаем границу Казахстана, чувствую, как на душе светлеет, куда-то улетучивается усталость, а губы ненавязчиво растягиваются в улыбке. Пребываю в странном состоянии легкой эйфории. «Откуда это?» - задаюсь вопросом. Хотя прекрасно знаю ответ.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6163
Феодор МАЦУКАТОВ: О ложке меда в бочке дегтя
Отправлено: 16.12.24 - 13:36
#15
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Цитата:
Тот самый:
Едут-то не от блажи нашедшей - ищут как семью получше обеспечить, образование, медицину получше. Здесь с этим как минимум застой, а то и деградация. С экологией проблемы начинаются. Но на счёт людей все отмечают, что здесь они хорошие - только это и перевешивает наверняка, останавливает многих от переезда.


Согласен, едут с целю улучшить свою жизнь и жизнь своих детей, вопрос в том смотря куда.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1739
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О ложке меда в бочке дегтя
Отправлено: 16.12.24 - 14:51
#16
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Цитата:
И, поверьте, большинство из публично выставляющих «оттуда» свое показушное счастье с целью вызвать у нас зависть как минимум лукавят. Знаю, о чем говорю. Источник:


Сколько этих лукавых уехало и не оглянулось))
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6964
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О ложке меда в бочке дегтя
Отправлено: 16.12.24 - 14:51
#17
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Цитата:
Тот самый:
что соврал он,

Цитата:
maxsaf:


Мы разные: " что русскому хорошо- немцу смерть"...или " на вкус и цвет - товарищей нет".

Цитата:
maxsaf:
«оттуда» свое показушное счастье с целью вызвать у нас зависть как минимум лукавят.


Это про кого он пишет ??


Цитата:
Тот самый:
меня ничего не нашли - смысла остснавливать нет, а у него, видимо, были какие-то грехи.


То что я ВСЕГДА говорю: "..штрафы, штрафы, штрафы, пополнение, пополнение, пополнение казны бюджета ; - понятие - БЕЗОПАСНОСТЬ ДД - где то на ....дцатом месте..".
План по протоколам и план по штрафам.
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s
§ shootnix
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.05.20
Сообщений:
45
Re: Феодор МАЦУКАТОВ: О ложке меда в бочке дегтя
Отправлено: 16.12.24 - 15:42
#18
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Ну это просто ностальгия по молодости, тоска по беззаботной жизни и тд. У детей уехавших этого уже нет, а в будущем они так же будут скучать по своему родному условному Эссенбрюку, где родились, и будут с восторгом говорить, что там именно все вкуснее и настоящее, а вот эта ваша заграница ерунда какая-то )
Очень люблю Костанай, но мне не свойственно его идеализировать, увы. Это обычный провинциальный город, где-то чуть более прибран, чем другие, где-то наоборот. Но в целом - обычный, ничем не примечательный. Это если убрать все сантименты и посмотреть в глаза реальности. А так, конечно, родина, первая любовь, молодость, лучшее время жизни - все там. Но можно ли туда вернуться? Нет, к сожалению, это миф. Каждый раз, приезжая, осознаю, что приезжаю опять не туда, куда хотел. )
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