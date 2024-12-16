Сколько заплатит Россия Казахстану за аренду «Байконура» в 2025 году
Отправлено: 16.12.24 - 11:36
Город Байконур и космодром вместе образуют комплекс «Байконур», состоящий из 8 стартовых комплексов, 13 пусковых установок, восемь шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. Комплекс находится в аренде у России до 2050 года. Читать новость
Судя по видосикам в инрнетах, там почти не че не осталось уже. Походу не доживёт он до 2050 году. Россия наверно ресурс до бьёт до конца и уйдёт. Не кто деньги туда не вкладывает. И со стороны когда проезжаешь байконур, то видишь как антенны торчат в космос а здания вокруг без окон и дверей.
Смотрела документальный фильм про Байконур или репортаж какой то,давно было. Так там наши местные жители жаловались, что мед помощь получить не могут, на работу тяжело устроиться без российского паспорта. Гуляет там российский рубль. Улицы патрулирует российская полиция. Российских школ больше чем казахстанских. В российских школах не преподают казахский язык. Что там происходит вообще?)
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10 марта 2022 г., 09:58 На Байконуре прошли акции в поддержку Путина и вооруженных сил РФ
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5 марта 2022 г., 09:04 Рогозин: «Байконур солидарен с действиями наших вооруженных сил»
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Решение об его аренде было принято в 94, когда в тяжелой экономической ситуации Казахстан не имел возможности эксплуатировать космодром. В республиканский бюджет ежегодно поступает арендная плата в сумме 115 млн долларов. Байконур – казахская земля, но фактически владеет этой землей Россия. И как отмечают депутаты, соседи получают прибыль, а вред экологии достается Казахстану. Люди на байконуре используют российские рубли, а детям в школе говорят, что их президент - Путин. Кроме того, по информации депутата около 4000 граждан нашей страны получают пенсию по нормам законодательства России. И сейчас эти люди не могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОСМС, из-за того, что их данные отсутствуют в информационных базах Минтруда нашей страны. Источник:
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