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≡ Сколько заплатит Россия Казахстану за аренду «Байконура» в 2025 году
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50734
Сколько заплатит Россия Казахстану за аренду «Байконура» в 2025 году
Отправлено: 16.12.24 - 11:36
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Город Байконур и космодром вместе образуют комплекс «Байконур», состоящий из 8 стартовых комплексов, 13 пусковых установок, восемь шахтных пусковых установок межконтинентальных баллистических ракет. Комплекс находится в аренде у России до 2050 года.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
653
Re: Сколько заплатит Россия Казахстану за аренду «Байконура» в...
Отправлено: 16.12.24 - 11:36
#1
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пару дней назад тут писали, что подписали договор с Китаем на аренду Байконура. И кому теперь верить?
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1880
Re: Сколько заплатит Россия Казахстану за аренду «Байконура» в...
Отправлено: 16.12.24 - 12:25
#2
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Цитата:
рихард:

Начните с ответа на вопрос: "Кто писал?"
Источник от правительства или очередной балабол вроде Абайки?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15811
Re: Сколько заплатит Россия Казахстану за аренду «Байконура» в...
Отправлено: 16.12.24 - 13:59
#3
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Судя по видосикам в инрнетах, там почти не че не осталось уже. Походу не доживёт он до 2050 году. Россия наверно ресурс до бьёт до конца и уйдёт. Не кто деньги туда не вкладывает. И со стороны когда проезжаешь байконур, то видишь как антенны торчат в космос а здания вокруг без окон и дверей.
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Змея Подколодная
§ Змея Подколодная
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.07.13
Сообщений:
1739
Сколько заплатит Россия Казахстану за аренду «Байконура» в 2025 году
Отправлено: 16.12.24 - 14:48
#4
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Смотрела документальный фильм про Байконур или репортаж какой то,давно было. Так там наши местные жители жаловались, что мед помощь получить не могут, на работу тяжело устроиться без российского паспорта. Гуляет там российский рубль. Улицы патрулирует российская полиция. Российских школ больше чем казахстанских. В российских школах не преподают казахский язык. Что там происходит вообще?)

Цитата:
10 марта 2022 г., 09:58 На Байконуре прошли акции в поддержку Путина и вооруженных сил РФ


Цитата:
5 марта 2022 г., 09:04 Рогозин: «Байконур солидарен с действиями наших вооруженных сил»


Цитата:
Решение об его аренде было принято в 94, когда в тяжелой экономической ситуации Казахстан не имел возможности эксплуатировать космодром. В республиканский бюджет ежегодно поступает арендная плата в сумме 115 млн долларов. Байконур – казахская земля, но фактически владеет этой землей Россия. И как отмечают депутаты, соседи получают прибыль, а вред экологии достается Казахстану. Люди на байконуре используют российские рубли, а детям в школе говорят, что их президент - Путин. Кроме того, по информации депутата около 4000 граждан нашей страны получают пенсию по нормам законодательства России. И сейчас эти люди не могут рассчитывать на бесплатную медицинскую помощь в рамках ОСМС, из-за того, что их данные отсутствуют в информационных базах Минтруда нашей страны. Источник:

Цитата:
Россия отказалась вводить обязательное изучение казахского языка в школах Байконура Марина Маратова 10.11.2023, 19:37


Статьи 22-23 годов. Только космодром в аренду сдан, точно?)

[Исправлено: Змея Подколодная, 16.12.2024 - 15:48]
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