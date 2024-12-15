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≡ Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания в Хельсинки вполне можно найти ответы на этот вопрос
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50730
Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания в Хельсинки вполне можно найти ответы на этот вопрос
Отправлено: 15.12.24 - 14:54
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Путешествие по Хельсинки не только подарило много ярких впечатлений, но и помогло лучше понять, почему эта страна год за годом занимает первое место в этом необычном рейтинге. Что же делает Финляндию такой особенной? Попробую рассказать об этом, опираясь на личные наблюдения.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1599
Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания в Хельсинки вполне можно найти ответы на этот вопрос
Отправлено: 15.12.24 - 21:14
#15
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абайка
приходи в баню "Рахат" 21дек. время в личку
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25582
Re: Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания...
Отправлено: 15.12.24 - 22:16
#16
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Цитата:
abaika95:
Узнать что Финляндия благополучная удобная страна я могу из любого Ютюб канала

Но ты не хочешь, чтобы кто-то ещё узнал, поэтому у тебя так бомбит. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25582
Re: Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания...
Отправлено: 15.12.24 - 22:19
#17
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Цитата:
В Финляндии два государственных языка - финский и шведский.

Вот гады, не стали ломать через колено, а взяли, и сделали по людски. :lol:
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17278
Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания в Хельсинки вполне можно найти ответы на этот вопрос
Отправлено: 15.12.24 - 22:31
#18
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Цитата:
electro:
абайка приходи в баню "Рахат" 21дек. время в личку

Время без лички
31 декабря в 18:00 жду
Цитата:
maxsaf:
Но ты не хочешь, чтобы кто-то ещё узнал, поэтому у тебя так бомбит.

Мля ну естественно
У нас же северная Корея
Ютюба и инсты ни у кого нет
Никто ничего не читает кроме региональных сайтов
Ой
Про Россию рассказал нечайно и Канаду наверно ))
Цитата:
maxsaf:
Вот гады, не стали ломать через колено, а взяли, и сделали по людски

В России тоже не два государственных
Ой не смогли по людски
Падлы да?

[Исправлено: abaika95, 15.12.2024 - 23:32]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25582
Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания в Хельсинки вполне можно найти ответы на этот вопрос
Отправлено: 15.12.24 - 22:34
#19
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Цитата:
abaika95:
В России тоже не два государственных

А какой там вторым сделать? Казахский? :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25582
Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания в Хельсинки вполне можно найти ответы на этот вопрос
Отправлено: 15.12.24 - 22:35
#20
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Цитата:
abaika95:
Мля ну естественно У нас же северная Корея

Была бы у вас Северная Корея - в тебе нужды не было бы :lol:
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Muad Dib
§ Muad Dib
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
23.04.19
Сообщений:
223
Re: Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания...
Отправлено: 15.12.24 - 22:41
#21
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Цитата:
abaika95:
Потомучто мало ли Комфорт комфортом но не стоит забывать что Финляндия была фашисткой милитаризированой диктатурой с военными преступлениями типа блокады Ленинграда Так что боятся сидят Вдруг ответить придется с отсрочкой)

До того как фины присоединились к немцам и блокаде Лениграда, СССР был агрессором против Финляндии, не состоявшей ни в каких военных блоках. В ходе русско-финской войны с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 фины были вынуждены за мирный договор отписать 10% территорий.

Цитата:
abaika95:
И главное не понятно для кого материал? Узнать что Финляндия благополучная удобная страна я могу из любого Ютюб канала Что нового автор рассказал? Трамваи там спокойные? И парки везде? И чё дальше?


Мне например, как потенциальному туристу, было очень интересно.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25582
Re: Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания...
Отправлено: 15.12.24 - 22:43
#22
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Цитата:
abaika95:
Да лажа все эти рейтинги

Ну естественно, Казахстан должен быть на первом месте :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25582
Re: Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания...
Отправлено: 15.12.24 - 22:45
#23
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Цитата:
Muad Dib:
Мне например, как потенциальному туристу, было очень интересно.

Не положено - Абайка не одобряет. Отдыхайте в сосновом бору 8-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11478
Re: Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания...
Отправлено: 15.12.24 - 22:59
#24
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Цитата:
abaika95:
В России тоже не два государственных

----****Согласно статье 3 Закона РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык. Республики вправе устанавливать в соответствии с Конституцией Российской Федерации свои государственные языки.***----***В разных регионах страны также используются 25 других официальных языков, например: осетинский, украинский, бурятский, калмыцкий, чеченский, ингушский, абазинский, адыгский, черкесский, кабардинский и другие.***
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
25582
Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания в Хельсинки вполне можно найти ответы на этот вопрос
Отправлено: 15.12.24 - 23:07
#25
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Цитата:
Гога:
Согласно статье 3

Да все он знает, щас начнется про Казахстан унитарное государство, нельзя в Кустанайской области второй язык, и тд. Проходили уже сто раз. А финны взяли и сделали два гос языка, ради удобства большинства.
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