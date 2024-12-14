Отправлено: - 18:09

Добринцофф:

При принятии соответсвующего закона будешь отвечать

Добринцофф:

Моё дело тебя предупредить,а дальше тебе решать,покупать и платить штраф или не покупать.

Добринцофф:

Ты купишь и попадёшся,тебе влепят штраф ,поставят на учёт как алкоголика и будешь бегать к 8 утра в поликлиннику на пробационный контроль,а каждый вечер в 21.00 к тебе будет приходить участковый проверять дома ты или нет и в каком сотоянии,если для тебя это лёгкий испуг то иди покупай.

Добринцофф:

Можешь конечно,но можешь и с поличным попасться,то есть лучше подумать об этом заранее и дабы избежать лишних гемороев ,лучше спокойно купить в утановленное время.

Добринцофф:

Если закон примут,то и ты то же как покупатель

ACROS:

властью придуманы эти временные ограничения торговли спиртным именно с единственной целью: - поймать и СОДРАТЬ штраф, то есть элементарно - пополнить бюджет; и речь о здоровье граждан стоит - где то на .....цатом месте

ACROS:

Ни количество выпивающих и ни количество аварии на транспорте - НЕ УМЕНЬШИЛОСЬ, а даже наоборот - Костанайская область - самая ПЬЮЩАЯ область в стране

ACROS:

И потом - это же село- все друг друга знаем- гость приехал неожиданный; друзья собрались; выпить кому то захотелось и именно почему то или до 112 или после 21 ч.

ACROS:

Несправедливость есть ВСЕГДА: - Я НИГДЕ и НИКОГДА не слышал что бы наказали магазины ОПТОВОЙ торговли вино-водкой- там в ЛЮБОЕ время тебе продадут НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество вина и водки НЕ СПРАШИВАЯ у тебя лицензии, хотя это ЗАПРЕЩЕНО законом.

ACROS:

Вполне солидные люди, орденоносцы и всякие лауреаты, приезжающие на совещание на "Лексусах" могут "умереть" за пару -несколько тысяч чего то, НЕ ДОСТАВШЕЕ почему им.

[Исправлено: Gljuk, 15.12.2024 - 18:24]

Цитата:Не будуПотомучто такой маразматический закон не примутЗачем тогда вообще разбивка ответственности на юридических и физических лицЕсли вы хотите повесить свои нарушения на покупателей Цитата:Мля ну логика у вас торгашей реально как у детей))Я прихожу в магазин твой продавец продаст мне водкуИ ты будешь бегать истерить по судам что виноват именно я так как не прочитал записульку что продажа алкоголя запрещена?Так любой адовкат тебе скажет что раз продажа запрещена а покупка нет то виноват сугубо ты одинПравильно вас полиция долбаетПока как у собаки Павлова у вас инстинкт не выработается после 21:00 или без рецепта ничего не отпускать))Цитата:Ну влажные мечты коммерсантов))Толкать водяру до утраИ не отвечать по закону))Цитата:Вина всегда на продавцеЗапомни ты уже))Цитата:А если примут закон о расстреле продавцов ?Цитата:НетЦель именно сократить торговлю водкой ночьюКоличество пьяных драк и убийств по ночам сократилосьЭто любая статистика покажетИменно потомучто водки стали меньше продаватьА продавцы вон истерят из за этогоЛицензия на водку есть а никто ее не берет в таких масштабахВыгода ускользает Цитата:Самая пьющая до 21:00Причем доля водки меньше чем доля пиваСколько убийств и драк хулиганских стало по сравнению с 2014 и 2004 годами?Цитата:Сейчас на селе люди заранее закупаются зная что гости приедутНе проблемаДа и водки уже столько не пьютА пиво продают спокойно до часу ночи Цитата:Факты? Примеры?А то так до утра можно рассуждать где и чё продадут Цитата:Они потому и на лексусахПотомучто удавятся за пару тысяч))В этом все коммерсы как и руководители КХ)