Отправлено: - 22:31

electro:

абайка приходи в баню "Рахат" 21дек. время в личку

maxsaf:

Но ты не хочешь, чтобы кто-то ещё узнал, поэтому у тебя так бомбит.

maxsaf:

Вот гады, не стали ломать через колено, а взяли, и сделали по людски

[Исправлено: abaika95, 15.12.2024 - 23:32]

Цитата:Время без лички31 декабря в 18:00 ждуЦитата:Мля ну естественноУ нас же северная КореяЮтюба и инсты ни у кого нетНикто ничего не читает кроме региональных сайтовОйПро Россию рассказал нечайно и Канаду наверно ))Цитата:В России тоже не два государственныхОй не смогли по людскиПадлы да?