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Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания в Хельсинки вполне можно найти ответы на этот вопрос
Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания в Хельсинки вполне можно найти ответы на этот вопрос
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50730
Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания в Хельсинки вполне можно найти ответы на этот вопрос
Отправлено: 15.12.24 - 14:54
Путешествие по Хельсинки не только подарило много ярких впечатлений, но и помогло лучше понять, почему эта страна год за годом занимает первое место в этом необычном рейтинге. Что же делает Финляндию такой особенной? Попробую рассказать об этом, опираясь на личные наблюдения.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 1599
Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания в Хельсинки вполне можно найти ответы на этот вопрос
Отправлено: 15.12.24 - 21:14
абайка
приходи в баню "Рахат" 21дек. время в личку
приходи в баню "Рахат" 21дек. время в личку
Re: Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания...
Отправлено: 15.12.24 - 22:16
Цитата:
Но ты не хочешь, чтобы кто-то ещё узнал, поэтому у тебя так бомбит.
abaika95:
Узнать что Финляндия благополучная удобная страна я могу из любого Ютюб канала
Узнать что Финляндия благополучная удобная страна я могу из любого Ютюб канала
Но ты не хочешь, чтобы кто-то ещё узнал, поэтому у тебя так бомбит.
Re: Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания...
Отправлено: 15.12.24 - 22:19
Цитата:
Вот гады, не стали ломать через колено, а взяли, и сделали по людски.
В Финляндии два государственных языка - финский и шведский.
Вот гады, не стали ломать через колено, а взяли, и сделали по людски.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17278
Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания в Хельсинки вполне можно найти ответы на этот вопрос
Отправлено: 15.12.24 - 22:31
Цитата:
Время без лички
31 декабря в 18:00 жду
Цитата:
Мля ну естественно
У нас же северная Корея
Ютюба и инсты ни у кого нет
Никто ничего не читает кроме региональных сайтов
Ой
Про Россию рассказал нечайно и Канаду наверно ))
Цитата:
В России тоже не два государственных
Ой не смогли по людски
Падлы да?
[Исправлено: abaika95, 15.12.2024 - 23:32]
electro:
абайка приходи в баню "Рахат" 21дек. время в личку
абайка приходи в баню "Рахат" 21дек. время в личку
Время без лички
31 декабря в 18:00 жду
Цитата:
maxsaf:
Но ты не хочешь, чтобы кто-то ещё узнал, поэтому у тебя так бомбит.
Но ты не хочешь, чтобы кто-то ещё узнал, поэтому у тебя так бомбит.
Мля ну естественно
У нас же северная Корея
Ютюба и инсты ни у кого нет
Никто ничего не читает кроме региональных сайтов
Ой
Про Россию рассказал нечайно и Канаду наверно ))
Цитата:
maxsaf:
Вот гады, не стали ломать через колено, а взяли, и сделали по людски
Вот гады, не стали ломать через колено, а взяли, и сделали по людски
В России тоже не два государственных
Ой не смогли по людски
Падлы да?
[Исправлено: abaika95, 15.12.2024 - 23:32]
Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания в Хельсинки вполне можно найти ответы на этот вопрос
Отправлено: 15.12.24 - 22:34
Цитата:
А какой там вторым сделать? Казахский?
abaika95:
В России тоже не два государственных
В России тоже не два государственных
А какой там вторым сделать? Казахский?
Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания в Хельсинки вполне можно найти ответы на этот вопрос
Отправлено: 15.12.24 - 22:35
Цитата:
Была бы у вас Северная Корея - в тебе нужды не было бы
abaika95:
Мля ну естественно У нас же северная Корея
Мля ну естественно У нас же северная Корея
Была бы у вас Северная Корея - в тебе нужды не было бы
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 23.04.19
- Сообщений:
- 223
Re: Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания...
Отправлено: 15.12.24 - 22:41
Цитата:
До того как фины присоединились к немцам и блокаде Лениграда, СССР был агрессором против Финляндии, не состоявшей ни в каких военных блоках. В ходе русско-финской войны с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 фины были вынуждены за мирный договор отписать 10% территорий.
Цитата:
Мне например, как потенциальному туристу, было очень интересно.
abaika95:
Потомучто мало ли Комфорт комфортом но не стоит забывать что Финляндия была фашисткой милитаризированой диктатурой с военными преступлениями типа блокады Ленинграда Так что боятся сидят Вдруг ответить придется с отсрочкой)
Потомучто мало ли Комфорт комфортом но не стоит забывать что Финляндия была фашисткой милитаризированой диктатурой с военными преступлениями типа блокады Ленинграда Так что боятся сидят Вдруг ответить придется с отсрочкой)
До того как фины присоединились к немцам и блокаде Лениграда, СССР был агрессором против Финляндии, не состоявшей ни в каких военных блоках. В ходе русско-финской войны с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 фины были вынуждены за мирный договор отписать 10% территорий.
Цитата:
abaika95:
И главное не понятно для кого материал? Узнать что Финляндия благополучная удобная страна я могу из любого Ютюб канала Что нового автор рассказал? Трамваи там спокойные? И парки везде? И чё дальше?
И главное не понятно для кого материал? Узнать что Финляндия благополучная удобная страна я могу из любого Ютюб канала Что нового автор рассказал? Трамваи там спокойные? И парки везде? И чё дальше?
Мне например, как потенциальному туристу, было очень интересно.
Re: Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания...
Отправлено: 15.12.24 - 22:43
Цитата:
Ну естественно, Казахстан должен быть на первом месте
abaika95:
Да лажа все эти рейтинги
Да лажа все эти рейтинги
Ну естественно, Казахстан должен быть на первом месте
Re: Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания...
Отправлено: 15.12.24 - 22:45
Цитата:
Не положено - Абайка не одобряет. Отдыхайте в сосновом бору
Muad Dib:
Мне например, как потенциальному туристу, было очень интересно.
Мне например, как потенциальному туристу, было очень интересно.
Не положено - Абайка не одобряет. Отдыхайте в сосновом бору
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11478
Re: Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания...
Отправлено: 15.12.24 - 22:59
Цитата:
----****Согласно статье 3 Закона РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык. Республики вправе устанавливать в соответствии с Конституцией Российской Федерации свои государственные языки.***----***В разных регионах страны также используются 25 других официальных языков, например: осетинский, украинский, бурятский, калмыцкий, чеченский, ингушский, абазинский, адыгский, черкесский, кабардинский и другие.***
abaika95:
В России тоже не два государственных
В России тоже не два государственных
----****Согласно статье 3 Закона РФ от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках народов Российской Федерации», государственным языком Российской Федерации на всей её территории является русский язык. Республики вправе устанавливать в соответствии с Конституцией Российской Федерации свои государственные языки.***----***В разных регионах страны также используются 25 других официальных языков, например: осетинский, украинский, бурятский, калмыцкий, чеченский, ингушский, абазинский, адыгский, черкесский, кабардинский и другие.***
Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания в Хельсинки вполне можно найти ответы на этот вопрос
Отправлено: 15.12.24 - 23:07
Цитата:
Да все он знает, щас начнется про Казахстан унитарное государство, нельзя в Кустанайской области второй язык, и тд. Проходили уже сто раз. А финны взяли и сделали два гос языка, ради удобства большинства.
Гога:
Согласно статье 3
Согласно статье 3
Да все он знает, щас начнется про Казахстан унитарное государство, нельзя в Кустанайской области второй язык, и тд. Проходили уже сто раз. А финны взяли и сделали два гос языка, ради удобства большинства.
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