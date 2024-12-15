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≡ Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания в Хельсинки вполне можно найти ответы на этот вопрос
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50729
Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания в Хельсинки вполне можно найти ответы на этот вопрос
Отправлено: 15.12.24 - 14:54
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Путешествие по Хельсинки не только подарило много ярких впечатлений, но и помогло лучше понять, почему эта страна год за годом занимает первое место в этом необычном рейтинге. Что же делает Финляндию такой особенной? Попробую рассказать об этом, опираясь на личные наблюдения.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1752
Re: Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания...
Отправлено: 15.12.24 - 14:54
#1
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. Это общество, где каждый чувствует себя защищенным и уверенным в будущем.

....там надо работать и ещё раз работать,что наш народ не хочет и не умеет этого делать да не желает этому научиться.....если мы научимся качественно строить,не кронировать каждый год деревья то есть относиться к природе и ко всем окружаюшим дружелюбно как фины тогда может быть мы почувствуем себя счастливыми,защищёнными и уверенными в завтрешнем дне.....что это наверняка....
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1589
Re: Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания...
Отправлено: 15.12.24 - 18:15
#2
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ну теперь, финны, вы потихоньку забудете свою беззаботную жизнь. нато ваам поомоожет :lol:
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1589
Re: Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания...
Отправлено: 15.12.24 - 19:04
#3
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автор, Вы снимки с текстом как-то коррелируйте
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