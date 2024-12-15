Re: Счастье по-фински, какое оно? - За несколько дней пребывания...

Отправлено: - 14:54

. Это общество, где каждый чувствует себя защищенным и уверенным в будущем.



....там надо работать и ещё раз работать,что наш народ не хочет и не умеет этого делать да не желает этому научиться.....если мы научимся качественно строить,не кронировать каждый год деревья то есть относиться к природе и ко всем окружаюшим дружелюбно как фины тогда может быть мы почувствуем себя счастливыми,защищёнными и уверенными в завтрешнем дне.....что это наверняка....