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≡ Строительство Эйфелевой башни высотой 23 метра обсуждают в Лисаковске
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50729
Строительство Эйфелевой башни высотой 23 метра обсуждают в Лисаковске
Отправлено: 15.12.24 - 17:27
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- Предприниматели предлагают нам построить такую большую... типа Эйфелева башня. 23 метра высотой. Но мы еще думаем. Это будет как визитная карточка, как такой арт-объект, можно его так назвать? - сказал аким Лисаковска.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1324
Re: Строительство Эйфелевой башни высотой 23 метра обсуждают в...
Отправлено: 15.12.24 - 17:27
#1
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Эйфелева башня- визитка Лисаковска? Ничего более нелепого не встречал!
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
6353
Re: Строительство Эйфелевой башни высотой 23 метра обсуждают в...
Отправлено: 15.12.24 - 17:37
#2
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Цитата:
Дантист:
Ничего более нелепого не встречал!

Как то по детски всё это! И выглядит глуповато! На фоне Эйфелевой башни в Лисаковске наши костанайские Пегасы верх мудрости
Профайл
electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1589
Re: Строительство Эйфелевой башни высотой 23 метра обсуждают в...
Отправлено: 15.12.24 - 18:12
#3
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пусть сразу ЭКСПО-центр строят, чего мелочиться
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1324
Re: Строительство Эйфелевой башни высотой 23 метра обсуждают в...
Отправлено: 15.12.24 - 18:54
#4
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Цитата:
saba:
наши костанайские Пегасы верх мудрости

В точку! Теперь из Парижу приедут, увидят и захотят такие же под Эйфелевой башней поставить, как символ Парижа :lol:
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