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Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50729
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 14.12.24 - 12:47
Провокации в моей аптеке случались и раньше. Многие еще помнят процесс из четырех судебных заседаний по причине чека в 150 тенге. Тогда мы выиграли, и суд даже вынес определение о неполном служебном соответствии в отношении работников полиции. Думаете, снаряд дважды в одну воронку не попадает? Ошибаетесь.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 6353
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 15.12.24 - 16:46
Цитата:
Справедливости ради надо отметить, меня несколько раз ДП отпускала, пожурив! Правда это были в основном старые полицейские.
ACROS:
Такого не бывает НИКОГДА, что бы
Такого не бывает НИКОГДА, что бы
Справедливости ради надо отметить, меня несколько раз ДП отпускала, пожурив! Правда это были в основном старые полицейские.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17269
Ольга ВЕДЛЕР: В тюрьму готова
Отправлено: 15.12.24 - 18:09
Цитата:
Не буду
Потомучто такой маразматический закон не примут
Зачем тогда вообще разбивка ответственности на юридических и физических лиц
Если вы хотите повесить свои нарушения на покупателей Цитата:
Мля ну логика у вас торгашей реально как у детей))
Я прихожу в магазин твой продавец продаст мне водку
И ты будешь бегать истерить по судам что виноват именно я так как не прочитал записульку что продажа алкоголя запрещена?
Так любой адовкат тебе скажет что раз продажа запрещена а покупка нет то виноват сугубо ты один
Правильно вас полиция долбает
Пока как у собаки Павлова у вас инстинкт не выработается после 21:00 или без рецепта ничего не отпускать))Цитата:
Ну влажные мечты коммерсантов))
Толкать водяру до утра
И не отвечать по закону))
Цитата:
Вина всегда на продавце
Запомни ты уже))
Цитата:
А если примут закон о расстреле продавцов ?Цитата:
Нет
Цель именно сократить торговлю водкой ночью
Количество пьяных драк и убийств по ночам сократилось
Это любая статистика покажет
Именно потомучто водки стали меньше продавать
А продавцы вон истерят из за этого
Лицензия на водку есть а никто ее не берет в таких масштабах
Выгода ускользает Цитата:
Самая пьющая до 21:00
Причем доля водки меньше чем доля пива
Сколько убийств и драк хулиганских стало по сравнению с 2014 и 2004 годами?
Цитата:
Сейчас на селе люди заранее закупаются зная что гости приедут
Не проблема
Да и водки уже столько не пьют
А пиво продают спокойно до часу ночи Цитата:
Факты? Примеры?
А то так до утра можно рассуждать где и чё продадут Цитата:
Они потому и на лексусах
Потомучто удавятся за пару тысяч))
В этом все коммерсы как и руководители КХ)
[Исправлено: Gljuk, 15.12.2024 - 18:24]
Добринцофф:
При принятии соответсвующего закона будешь отвечать
При принятии соответсвующего закона будешь отвечать
Не буду
Потомучто такой маразматический закон не примут
Зачем тогда вообще разбивка ответственности на юридических и физических лиц
Если вы хотите повесить свои нарушения на покупателей Цитата:
Добринцофф:
Моё дело тебя предупредить,а дальше тебе решать,покупать и платить штраф или не покупать.
Моё дело тебя предупредить,а дальше тебе решать,покупать и платить штраф или не покупать.
Мля ну логика у вас торгашей реально как у детей))
Я прихожу в магазин твой продавец продаст мне водку
И ты будешь бегать истерить по судам что виноват именно я так как не прочитал записульку что продажа алкоголя запрещена?
Так любой адовкат тебе скажет что раз продажа запрещена а покупка нет то виноват сугубо ты один
Правильно вас полиция долбает
Пока как у собаки Павлова у вас инстинкт не выработается после 21:00 или без рецепта ничего не отпускать))Цитата:
Добринцофф:
Ты купишь и попадёшся,тебе влепят штраф ,поставят на учёт как алкоголика и будешь бегать к 8 утра в поликлиннику на пробационный контроль,а каждый вечер в 21.00 к тебе будет приходить участковый проверять дома ты или нет и в каком сотоянии,если для тебя это лёгкий испуг то иди покупай.
Ты купишь и попадёшся,тебе влепят штраф ,поставят на учёт как алкоголика и будешь бегать к 8 утра в поликлиннику на пробационный контроль,а каждый вечер в 21.00 к тебе будет приходить участковый проверять дома ты или нет и в каком сотоянии,если для тебя это лёгкий испуг то иди покупай.
Ну влажные мечты коммерсантов))
Толкать водяру до утра
И не отвечать по закону))
Цитата:
Добринцофф:
Можешь конечно,но можешь и с поличным попасться,то есть лучше подумать об этом заранее и дабы избежать лишних гемороев ,лучше спокойно купить в утановленное время.
Можешь конечно,но можешь и с поличным попасться,то есть лучше подумать об этом заранее и дабы избежать лишних гемороев ,лучше спокойно купить в утановленное время.
Вина всегда на продавце
Запомни ты уже))
Цитата:
Добринцофф:
Если закон примут,то и ты то же как покупатель
Если закон примут,то и ты то же как покупатель
А если примут закон о расстреле продавцов ?Цитата:
ACROS:
властью придуманы эти временные ограничения торговли спиртным именно с единственной целью: - поймать и СОДРАТЬ штраф, то есть элементарно - пополнить бюджет; и речь о здоровье граждан стоит - где то на .....цатом месте
властью придуманы эти временные ограничения торговли спиртным именно с единственной целью: - поймать и СОДРАТЬ штраф, то есть элементарно - пополнить бюджет; и речь о здоровье граждан стоит - где то на .....цатом месте
Нет
Цель именно сократить торговлю водкой ночью
Количество пьяных драк и убийств по ночам сократилось
Это любая статистика покажет
Именно потомучто водки стали меньше продавать
А продавцы вон истерят из за этого
Лицензия на водку есть а никто ее не берет в таких масштабах
Выгода ускользает Цитата:
ACROS:
Ни количество выпивающих и ни количество аварии на транспорте - НЕ УМЕНЬШИЛОСЬ, а даже наоборот - Костанайская область - самая ПЬЮЩАЯ область в стране
Ни количество выпивающих и ни количество аварии на транспорте - НЕ УМЕНЬШИЛОСЬ, а даже наоборот - Костанайская область - самая ПЬЮЩАЯ область в стране
Самая пьющая до 21:00
Причем доля водки меньше чем доля пива
Сколько убийств и драк хулиганских стало по сравнению с 2014 и 2004 годами?
Цитата:
ACROS:
И потом - это же село- все друг друга знаем- гость приехал неожиданный; друзья собрались; выпить кому то захотелось и именно почему то или до 112 или после 21 ч.
И потом - это же село- все друг друга знаем- гость приехал неожиданный; друзья собрались; выпить кому то захотелось и именно почему то или до 112 или после 21 ч.
Сейчас на селе люди заранее закупаются зная что гости приедут
Не проблема
Да и водки уже столько не пьют
А пиво продают спокойно до часу ночи Цитата:
ACROS:
Несправедливость есть ВСЕГДА: - Я НИГДЕ и НИКОГДА не слышал что бы наказали магазины ОПТОВОЙ торговли вино-водкой- там в ЛЮБОЕ время тебе продадут НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество вина и водки НЕ СПРАШИВАЯ у тебя лицензии, хотя это ЗАПРЕЩЕНО законом.
Несправедливость есть ВСЕГДА: - Я НИГДЕ и НИКОГДА не слышал что бы наказали магазины ОПТОВОЙ торговли вино-водкой- там в ЛЮБОЕ время тебе продадут НЕОГРАНИЧЕННОЕ количество вина и водки НЕ СПРАШИВАЯ у тебя лицензии, хотя это ЗАПРЕЩЕНО законом.
Факты? Примеры?
А то так до утра можно рассуждать где и чё продадут Цитата:
ACROS:
Вполне солидные люди, орденоносцы и всякие лауреаты, приезжающие на совещание на "Лексусах" могут "умереть" за пару -несколько тысяч чего то, НЕ ДОСТАВШЕЕ почему им.
Вполне солидные люди, орденоносцы и всякие лауреаты, приезжающие на совещание на "Лексусах" могут "умереть" за пару -несколько тысяч чего то, НЕ ДОСТАВШЕЕ почему им.
Они потому и на лексусах
Потомучто удавятся за пару тысяч))
В этом все коммерсы как и руководители КХ)
[Исправлено: Gljuk, 15.12.2024 - 18:24]
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