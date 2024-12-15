НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ «Идут некие ограничения»: Beeline о ситуации с интернетом в Казахстане
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50729
«Идут некие ограничения»: Beeline о ситуации с интернетом в Казахстане
Отправлено: 15.12.24 - 17:32
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В последние дни казахстанцы активно обсуждают в соцсетях проблемы с интернетом. Многие жалуются на резкое ухудшение связи: снижение скорости, частые перебои и затруднённый доступ к мессенджерам и социальным сетям.
Читать новость

Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1324
Re: «Идут некие ограничения»: Beeline о ситуации с интернетом в...
Отправлено: 15.12.24 - 17:32
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вряд ли эти ограничения к празднику, у меня с 12 ноября каждый день интернет "просаживается" на Altel 5G, уже устал им писать. Вроде восстановят скорость, но через пару часов опять падает до 0,7- 0,8. Как работать в таких условиях. Думаю менять провайдера,но оказывается у Билайна не лучше.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 56, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 56
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS