Re: «Идут некие ограничения»: Beeline о ситуации с интернетом в...

Отправлено: - 17:32

Вряд ли эти ограничения к празднику, у меня с 12 ноября каждый день интернет "просаживается" на Altel 5G, уже устал им писать. Вроде восстановят скорость, но через пару часов опять падает до 0,7- 0,8. Как работать в таких условиях. Думаю менять провайдера,но оказывается у Билайна не лучше.