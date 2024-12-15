Отправлено: - 15:03

ACROS:

Всё верно: - прокуратура - это орган ОБВИНЕНИЯ и чем больше решении суда с обвинительным уклоном и с большими сроками, тем ЭФФЕКТИВНЕЙ считается её работа. Если прокурор ПРОИГРАЛ процесс и суд вынес оправдательное решение или же уменьшил срок заключения подсудимому - это МИНУС тому прокурору который участвовал в судебном заседании и он навряд ли будет поощрён своим руководством. Если хочешь помогать подсудимым, то вперёд - в АДВОКАТУРУ или же тогда - он делал это за БАБКИ и информацию об этом слили начальству продав его, а начальство не стало "выносить сор из избы" опасаясь за свой кресло из-за коррупционной статьи или же консультировал своих знакомых, которые оказались слишком - БОЛТЛИВЫМИ.

Цитата:......зачем вам сельским хозяйством заниматься хлопот та больше с такими знаниями прямая дорога в юрисприденцию.......может порядка было больше.....если болото это не засосёт,...что всех засасывает.....коррупции...